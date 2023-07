Più forte Max Verstappen o Michael Schumacher? L’ex Ferrari si sbilancia

Le vittorie di Michael Schumacher in F1 sono rimaste nella storia della Scuderia Ferrari. Oggi Max Verstappen sta riscrivendo le pagine del libro della categoria regina del Motorsport.

Se c’è un pilota che potrebbe arrivare ad eguagliare il clamoroso record dei 5 mondiali consecutivi di Michael Schumacher quello è Max Verstappen. Quest’ultimo ha iniziato il suo ciclo nel 2021 e non sembra destinato a finire a breve. L’olandese, infatti, ha dimostrato di essere un fenomeno, riuscendo a detronizzare il sette volte iridato, Lewis Hamilton.

In pochi avrebbero potuto immaginare il finale dell’annata 2021 con la sfida sino all’ultimo atto del campionato. Verstappen ed Hamilton si diedero battaglia addirittura fino all’ultimo giro con il sorpasso decisivo dell’olandese in curva 5 ad Abu Dhabi, tra mille polemiche. La situazione determinò un gran trambusto tra Mercedes e Red Bull Racing, ma sportivamente Hamilton strinse le mani al rivale, una volta sceso dall’abitacolo.

Nessun altro pilota nella storia della F1 è andato così vicino alla conquista dell’ottava corona, ma anche questo record potrebbe essere alla portata di SuperMax, ma andiamo per gradi. Michael Schumacher vinse il suo terzo titolo mondiale, dopo i due conquistati in Benetton, all’età di 31 anni. Il classe 1969, infatti, dovette attendere cinque stagioni a Maranello prima di sfatare il tabù di Scheckter.

Max Verstappen è nato il 30 settembre 1997 e, senza patemi, si poterà a casa il mondiale 2023. Nelle prossime due stagioni potrebbe eguagliare il primato del Kaiser dei 5 mondiali consecutivi con 5 anni in meno. A quel punto, considerato lo strapotere attuale della Red Bull Racing, potrebbe anche continuare a vincere nell’era successiva.

Il parere di Eddie Irvine sul parallelismo Verstappen – Schumacher

I due, inevitabilmente, sono messi a paragone per i numeri, ma hanno anche uno stile simile. Verstappen, proprio come il Barone Rosso, è freddo e non avverte la pressione. Il figlio d’arte di Jos, ex compagno di squadra di Michael in Benetton, è un fenomeno assoluto sul bagnato ed è letale nei sorpassi. Con il passar delle stagioni è diventato anche più calcolatore e meno impulsivo.

Sia Schumacher che Verstappen hanno un carattere molto forte e riescono ad intimorire anche campioni navigati. Michael lo fece con Senna, Max ha dimostrato di non temere Hamilton. Secondo l’ex compagno di squadra del tedesco, Eddie Irvine, Verstappen ha raggiunto un livello di performance da vero cannibale. “Inizialmente era velocissimo, ma commetteva troppi sbagli, adesso padroneggia tutto; è come Michael, operano a un livello estremo, con un piccolissimo margine di errore, e la Red Bull è incredibile“, ha sentenziato alla Gazzetta dello Sport il nordirlandese.

“Quando ero a Maranello qualcuno affermava che favorivano Michael, ma era una cavolata: faceva la differenza il talento, il suo era enorme. Rispetto a prima (Max Verstappen, ndr) sa aspettare il momento migliore per fare le mosse giuste, è meno aggressivo“, ha spiegato Irvine. L’olandese ha tutto per raggiungere i numeri di Michael e anche quelli di Hamilton. Nessuno sembra poter fermare il toro della Red Bull Racing.