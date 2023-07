F1, Verstappen è già tra i migliori di sempre: nel mirino finiscono anche tre leggende della Ferrari

Il pilota della Red Bull Racing, Max Verstappen, sta demolendo tutti i record della categoria. Ora può ambire a superare anche tre iconici campioni.

A grandi passi Max Verstappen sta scalando l’Olimpo dei piloti più forti della storia della Formula 1. Il driver di Hasselt sta ampiamente meritando i suoi successi in pista. Nel 2023 ha già vinto 7 GP, dopo aver siglato il primato di 15 trionfi stagionali nel 2023. Al termine del 2023 potrebbe festeggiare la terza corona iridata consecutiva.

In pochi avrebbero pronosticato un simile risultato all’inizio della carriera del figlio d’arte di Jos. In modo del tutto sconsiderato l’olandese era stato etichettato come un pilota pericoloso in pista a causa di numerosi incidenti causati semplicemente dalla volontà di emergere e da un pizzico di immaturità. Si è trattato di un normale processo di crescita che in qualsiasi settore nella vita accade, ma nel Motorsport si fa presto ad etichettare i piloti sulla base dei loro risultati iniziali.

Per fare un parallelismo con la Ferrari, più di un driver era stato esaltato nella prima fase di carriera per poi essere denigrati e allontanati sulla base del fatto che non avessero vinto dei titoli mondiali. In Red Bull Racing, invece, sono stati pazienti ad attendere la completa maturazione del loro alfiere di punta. Max è cresciuto nell’Academy della squadra austriaca, insieme a tanti altri giovani talenti che però non hanno avuto la stessa fortuna.

Che Max Verstappen fosse destinato ai grandi palcoscenici si era capito già dall’esordio nel team Red Bull. Pronti, via e i due ex rivali in Mercedes, Hamilton e Rosberg, si colpirono nelle primissime curve del Gran Premio di Barcellona, lasciando di fatto la strada spianata al debuttante pilota olandese. Da allora di vittorie ne sono arrivate ben 42, (l’ultimo in Austria) un numero impressionante che ha già elevato l’olandese al di sopra dei trionfi di Ayrton Senna.

Max Verstappen l’insaziabile

Un aspetto che caratterizza Max Verstappen è quello di non voler lasciare nulla d’intentato, che si tratti di un giro veloce o di una pole position l’ex numero 33 della griglia vuole prendersi il mondo. Si tratta di una caratteristica che tutti i grandi campioni hanno dimostrato di avere. Poi c’è chi lo ha fatto con una maggiore arroganza rispetto ad altri, ma tutti i più grandi hanno demolito record personali con un’insaziabile fame di lasciare un segno indelebile nella storia della categoria regina del Motorsport.

Nella classifica di tutti i tempi Max Verstappen è salito a sole 9 vittorie dal quattro volte iridato Alain Prost ed è anche a -11 da Sebastian Vettel. Gli ex due piloti della Ferrari hanno conosciuto le glorie mondiali in altre squadra, pur rimanendo nella memoria dei fan della Rossa. L’idolo indiscusso dei ferraristi rimane Michael Schumacher, capace di vincere 91 Gran Premio in Formula Uno.

Al primo posto del All time Race Winner della F1 c’è Lewis Hamilton a quota 103. Il pilota anglocaraibico beneficiò per 8 anni di Mercedes spaziali. Verstappen, in questo nuovo ciclo, potrebbe avvicinarsi tantissimo al sette volte iridato. Del resto la carta d’identità parla: Max è del 1997 e potrebbe correre per altri 15 anni ad alti livelli. Con una Red Bull Racing di questo livello, inoltre, nulla sembra impossibile.