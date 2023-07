Nuova Ferrari pizzicata in strada: il video spia ha già fatto innamorare tutti

In casa Ferrari non si è mai sazi di supercar, ed ora sono iniziati dei nuovi test. Ecco quale vettura è scesa su strada.

La Ferrari è già al lavoro su un nuovo modello, dopo aver tolto i veli alla sensazionale SF90 XX. Questa è una Hypercar ibrida plug-in, dalla potenza massima impressionante, che tocca i 1.030 cavalli, grazie al lavoro in combinato del motore V6 biturbo e dei tre motori elettrici.

A Maranello pare abbiano tirato fuori l’ennesimo capolavoro, e siamo sicuri che le richieste saranno presto vicine al sold-out. Tuttavia, come ben sappiamo, coloro che lavorano all’interno di questa azienda non sono mai sazi di auto di altissimo livello, e c’è già un’altra novità.

La Ferrari sta lavorando sulla prima vettura elettrica della propria storia, attesa al debutto nel 2025, ma prima di lei arriverà l’erede di un’altra leggenda. In queste ultime ore, il prototipo della nuova Hypercar è sceso su strada per dei test, ed ora cercheremo di capire cosa è emerso dalle nuove immagini.

Ferrari, altre immagini inedite della nuova Hypercar

Dopo la presentazione della SF90 XX, in casa Ferrari è già tempo di ulteriori test, ed è stata spiata nuovamente su strada quella che dovrebbe essere l’erede de LaFerrari. Quest’ultima fu la prima auto ibrida della storia del Cavallino, anche se sfruttava un dispositivo HY-KERS molto rudimentale, derivato dalla F1 ma che nulla a che vedere con i sistemi che vengono utilizzati oggi.

In base a quanto si può apprezzare da ciò che vediamo in questo video, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, potete notare alcuni dettagli inediti. Prima di tutto, è presente una grande ala posteriore, seguendo la tendenza che si è vista anche sulla vettura appena presentata, anche se qui le dimensioni sono ben maggiori.

L’ere de LaFerrari sembra molto lunga, ed in queste immagini appare il tergicristallo singolo, come nelle auto da corsa coperte. Secondo quanto riportato da “Motor1.com“, l’ala posteriore sarebbe regolabile, mentre da ciò che si vede nel video, è evidente la presenza di dei due tubi di scarico posteriori, integrati nel diffusore.

La parte alta delle portiere sembra essere incavata nel tetto, e ciò lascia immaginare che ci sarà un’apertura ad ali di farfalla, così come era già accaduto per la LaFerrari del 2013. Per quello che riguarda i dati tecnici, appare ormai chiaro che la nuova Ferrari monterà un motore V6 biturbo, ispirato ad un’auto vincente.

Infatti, si tratterebbe di una tecnologia simile alla Hypercar 499P, che ha appena ottenuto una strabiliante vittoria alla 24 ore di Le Mans. Si tratterà di un’auto ibrida plug-in, così come la SF90 XX da poco svelata. La potenza andrà a superare i 1.000 cavalli, per delle sensazioni di guida folli.

Per quello che riguarda il debutto, esso è atteso per il 2024 per ciò che riguarda la versione coupé. La Spider arriverà più tardi, ma c’è già in programma una variante ancor più potente e dal peso ridotto, che dovrebbe entrare a far parte del programma XX. Gli esemplari saranno 828, 599 Coupé, 199 Spider e 30 XX.