GP Canada 2026: Guida Completa agli Orari di Trasmissione su Sky, Now e TV8 – Non Perderti la Sprint in Diretta alle 18:00!

Il weekend di Montreal ha un profumo particolare: luci del tramonto, asfalto freddo, muretti vicini. Se vuoi goderti il GP Canada 2026 senza perdere un frame, qui trovi una guida chiara agli orari e ai canali, con un faro acceso su un appuntamento imperdibile: la Sprint del sabato in diretta alle 18:00.

Il GP Canada 2026 non è solo una corsa. È un rito serale per chi guarda dall’Italia. Montreal sta a sei ore indietro, e questo significa divano, luce bassa e adrenalina ben oltre l’ora di cena. Il Circuit Gilles Villeneuve è corto e nervoso (4,361 km), con il famoso “muro dei campioni” a graffiare l’orgoglio. Qui il margine d’errore è sottile, la pioggia può arrivare all’ultimo, e ogni giro chiede precisione.

E veniamo al cuore di questa guida. Quest’anno, oltre alla copertura integrale su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, c’è una chicca per tutti: la Sprint di sabato sarà trasmessa in chiaro su TV8 in diretta alle 18:00. Un orario accessibile, perfetto per ritrovarsi davanti allo schermo senza acrobazie. Se ami l’azione senza filtri, segna l’appuntamento: sabato, ore 18:00.

Cosa vedere e dove

Sky: copertura completa del weekend, con sessioni in diretta, pre e post gara, analisi e on-board. Di solito c’è anche l’audio originale oltre al commento in italiano e, quando disponibile, la qualità 4K. È la casa della F1 in Italia nel ciclo attuale dei diritti.

NOW: streaming ufficiale di Sky, comodo su smartphone, tablet, smart TV. Se sei in movimento, è l’opzione più semplice per non perdere sessioni e qualifiche.

TV8: finestre in chiaro selezionate. Per Montreal 2026 la certezza è la Sprint in diretta alle 18:00. Per qualifiche e gara il palinsesto prevede in genere la differita serale, ma gli orari ufficiali vengono confermati più sotto data.

Orari: cosa sappiamo già e cosa no

Lo diciamo con onestà: i broadcaster aggiornano gli orari ufficiali man mano che la Formula 1 pubblica i dettagli definitivi. Ad oggi, la conferma solida è la Sprint su TV8 in diretta alle 18:00 di sabato. Il resto segue la consuetudine del Canada: sessioni in fascia serale per l’Italia. Ecco uno schema utile per orientarti, in attesa delle conferme finali:

Venerdì: prove e contenuti live su Sky e NOW, in genere tra tardo pomeriggio e tarda sera italiane.

Sabato: qualifiche e contenuti pre-Sprint su Sky/NOW nel pomeriggio-sera; Sprint alle 18:00, anche su TV8.

Domenica: gara in prima serata su Sky/NOW; su TV8 di norma in differita in seconda serata (verifica la guida TV la settimana della corsa).

Consigli pratici, quelli che salvano la visione. Imposta un promemoria. Se registri, aggiungi sempre un margine extra: a Montreal tra Safety Car e meteo capriccioso i tempi si dilatano. Se guardi su NOW, controlla la rete Wi‑Fi e disattiva aggiornamenti automatici. Su Sky, esplora i canali extra: di solito ci sono analisi a caldo e interviste dal paddock che raccontano dettagli che in pista sfuggono.

Un’ultima immagine: semafori al via, sole basso sull’isola di Notre-Dame, i muretti che stringono la pista e l’asfalto che cambia colore giro dopo giro. Ti siedi, respiri, e capisci perché il GP di Montreal è un appuntamento che fa comunità. Qual è il tuo rituale delle 18:00 per la Sprint: pizza sul tavolo o silenzio assoluto e cuffie?