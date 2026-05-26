Hamilton Rifiuta l’Uso del Simulatore Ferrari: ‘Sono della Vecchia Scuola’

Un campione che entra a Maranello con idee chiare, un team che ha spinto forte sulla tecnologia. In mezzo, una frattura sottile: il tocco dell’uomo contro la voce della macchina. Lewis Hamilton ha riaperto il tema del simulatore Ferrari e lo ha fatto senza recitare, alla sua maniera: diretta, “vecchia scuola”.

C’è un’immagine che torna alla mente: il corridoio di Maranello, luci basse, porte chiuse, il ronzio del simulatore. Lì dentro passano ore di dati, telemetria, correzioni. Fuori, un pilota che preferisce sentire il pneumatico, annusare l’asfalto, farsi guidare dalle sensazioni. È lì che Lewis Hamilton, arrivando in Ferrari, ha rimesso la barra al centro: “Sono della vecchia scuola”.

Prima di fare spallucce, conviene fissare il contesto. Oggi la F1 si decide anche lontano dalla pista. Le squadre riducono i test, contano il budget al centesimo, spremono il Driver-in-the-Loop per preparare gli assetti. In un weekend standard ci sono 180 minuti di prove libere: poco, se devi capire la macchina, il meteo, l’asfalto. Da qui l’investimento massiccio della Ferrari in un sistema di ultima generazione, aggiornato negli ultimi anni e usato con costanza da piloti e collaudatori.

Eppure Hamilton, che a 39 anni ha visto passare tre ere tecniche, non cambia pelle. Ha ricordato di non “vivere” nel simulatore. Preferisce il feedback al giro secco, il corpo che reagisce al fondo, il volante che parla. Non è una posa. Ai tempi Mercedes alternava periodi di lavoro intenso al simulatore a fasi in cui Lewis ne faceva un uso mirato. Quando serviva la correlazione, ci entrava. Quando la macchina era chiara, tornava sulla pista.

Qui la notizia. Nelle ultime settimane il campione inglese è tornato sulla questione del simulatore Ferrari. Ha lasciato intendere che non vorrà passarci ore, che non cambierà il suo metodo: “Preferisco capire la vettura in pista”. A oggi, però, non ci sono conferme ufficiali di un rifiuto netto del sistema di Maranello. Nessun comunicato, nessuna policy interna divulgata. C’è una linea personale: meno schermo, più asfalto. E c’è una squadra che conosce bene il valore del compromesso.

Perché il simulatore conta (e dove non basta)

Il simulatore serve. Punto. Anticipa gli assetti, prova le mappature, disegna scenari meteo, riduce gli errori del venerdì. Aiuta i giovani, come Leclerc agli inizi, a costruire automatismi. Ma non cattura tutto. Non digerisce una raffica di vento, non riproduce alla perfezione una sconnessione imprevista, non misura quel “quasi” al limite che solo un pilota sente nel collo. Qui la telemetria si ferma e parte l’istinto.

Una scelta di metodo, non di nostalgia

Hamilton non è contro la tecnologia. È per la gerarchia giusta. Prima la pista, poi lo schermo. In un campionato compresso da sprint e trasferte, può avere senso. Anche per la Ferrari. Un pilota che riduce il tempo in cabina può liberare risorse su correlazione, galleria del vento, lavoro con i collaudatori. E quando serve, il sette volte iridato potrà sedersi in sala e fare chilometri virtuali, come già successo in passato.

Mi colpisce la franchezza. In un’epoca che idolatra l’ottimizzazione, dire “sono della vecchia scuola” è quasi un atto politico. Non significa tornare indietro. Significa difendere il valore del tatto. E allora la vera domanda è un’altra: quanto margine c’è, oggi, per lasciare spazio alle sensazioni senza perdere il treno dei dati? La risposta potrebbe nascere non dentro al simulatore, ma in una staccata lunga, quando la macchina scivola di un grado e il pilota decide di fidarsi del proprio respiro.