Come conviene pagare l’auto nuova? Ecco tutto ciò che devi sapere

L’acquisto di una nuova auto, al giorno d’oggi, rappresenta una spesa molto elevata. Ecco come conviene prenderla e come spendere soldi.

Siete in un periodo in cui state pensando di acquistare un’auto nuova? Oggi cercheremo di spiegarvi come farlo nel migliore dei modi, ed anche quale formula adottare nel caso in cui non abbiamo una disponibilità economica troppo elevata. Comprendiamo, infatti, che il periodo attuale è ricco di difficoltà, con un costo della vita che è molto aumentato, andando di pari passo con il mercato delle quattro ruote.

Facendo un paragone con pochi anni fa, il costo delle auto è lievitato, di diversi punti percentuale, e questo è un grosso problema per chi è arrivato al punto di dover sostituire il suo vecchio veicolo. A ciò si è aggiunto anche un altro fattore, legato ai lunghissimi tempi di consegna, provocati dalla crisi dei microchip, che nel 2022 ha portato a delle attese pari quasi ad un anno.

Dunque, se siete ormai in procinto di regalarvi una nuova macchina, ora andremo ad analizzare le diverse modalità secondo cui potrete farlo. Le scelte non mancano, ma è chiaro che bisognerà valutare i pro ed i contro di ogni soluzione, che in molti casi possono essere determinanti.

Auto, ecco come comprarla e come conviene farlo

Se volete un’auto nuova, dovete sapere che ci sono diversi metodi per poterla pagare, alcuni dei quali molto convenienti. Quello che, paradossalmente, vi porterà a risparmiare più di tutti è il pagamento immediato, senza finanziamenti o rateizzazioni. Infatti, se siete in possesso della liquidità sufficiente per comprare una vettura, vi consigliamo di farlo in questo modo, e così eviterete i tassi di interesse che, ad oggi, sono arrivati a livelli altissimi. In questo modo, pagherete la vostra macchina esattamente per il prezzo di listino.

Ci sono poi vari tipi di finanziamenti, che vi converranno nel caso in cui non avete a disposizione una quantità di denaro così importante da potervene privare per l’acquisto di un’auto. Il finanziamento più usato, a livello di formula, è il prestito personale, ovvero si richiede un prestito ad una banca per poi restituire il denaro in forma rateizzata.

Poi troviamo il prestito finalizzato, ovvero un pagamento rateale, che avviene tramite dei bonifici che il cliente fa direttamente al venditore della macchina, senza dover far affidamento sulle banche. Ultimamente, ha preso piede la formula del leasing, che si fa pagando un canone mensile ad una società detta proprio di leasing, a cui si versa un anticipo iniziale. In seguito, si paga ogni mese, sino ad arrivare al termine delle rate, momento in cui dovrete fare una scelta.

Infatti, a quel punto potrete decidere se cedere la vettura e prenderne un’altra o se acquistarla, mediante il pagamento di una maxi-rata finale. Nel caso in cui deciderete per la sua restituzione, sappiate che avrete un chilometraggio limitato, oltre al quale non potrete andare se non avete intenzione di spendere cifre extra. Ora la scelta sta a voi.