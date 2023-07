Una Mercedes non viene lavata da quasi 30 anni: il risultato finale è qualcosa di mai visto

In un fienile abbandonato è stata rinvenuta una Mercedes di tanti anni fa, che era stata abbandonata a sé stessa. Ecco com’è ora.

Oggi vi parleremo di una Mercedes che entra di diritto tra le più belle della storia, ma che non ha vissuto una carriera facile. Si tratta della 220 SE, che fa parte della serie di produzione W111 e W112, prodotte tra il 1959 ed il 1971, dunque, risalenti a tanto tempo fa ormai.

Questa Mercedes ha delle linee molto eleganti, ma anche e soprattutto un posteriore che è inconfondibile come potrete vedere con i vostri occhi. A questo punto, entriamo nel vivo del nostro discorso, svelandovi la storia di questo specifico modello che ha conosciuto una rinascita.

Mercedes, guardate la rivoluzione su questa vettura

Una Mercedes di questo livello è dunque un gioiello di altissimo livello, e c’è qualcuno che ha fatto una scoperta strepitosa in America. In un fienile abbandonato, è stata ritrovata la 220 SE di cui vi parlavamo in precedenza, in condizioni ovviamente pessime, ma non sarebbe potuto essere altrimenti.

Come vedrete dal video qui postato, caricato sul canale YouTube “WD Detailing“, la vettura, di colore nero, si riscopre del tutto imbrattata di polvere, con gravi problemi di motricità a causa dello stato di abbandono. I protagonisti del video, aprono il fienile e fanno vedere quelle che sono le sue condizioni, e si scopre che la parte dell’abitacolo è messa ben peggio rispetto agli esterni, ed è impossibile per chiunque pensare di saltare a bordo e di guidarla.

Il volante è ridotto ad un ammasso di polvere e rottami, così come la parte dei sedili e dove si appoggiano le gambe. Per fortuna, questo gruppo di esperti ha deciso di impegnarsi in prima linea per garantire a questo gioiello del passato un futuro migliore, e nel video si sente chiaramente parlare del fatto che la 220 SE non veniva lavata dal 1995, anno nel quale, con ogni probabilità, era stata abbandonata nel fienile. Davvero assurdo pensare che un gioiellino di questo tipo abbia fatto questa fine, ma in poche mosse è cambiato tutto.

Come spesso accade, le operazioni di car wash sulla Mercedes in questione partono dalla zona delle ruote anteriori, con il cerchio che viene smontato operando nell’interno degli pneumatici. In seguito, si passa a quelle posteriori, tramite l’utilizzo anche di prodotti speciali che le portano a risplendere come ai tempi migliori.

Dopo il lavaggio, alle gomme viene data anche una bella gonfiata, visto che erano praticamente a terra. Bellissimo vedere come la Stella a tre punti torni a splendere, ed in seguito, si passa alle operazioni di riparazione del motore e di tutta la parte meccanica del veicolo. Questo ci fa capire che non è solo un lavaggio.

A questo punto, tocca all’abitacolo ed alla carrozzeria, ma non vogliamo spoilerarvi troppi dettagli, visto che le immagini che vedrete parleranno da sole. Il lavoro dei ragazzi, come al solito, è stato strabiliante, e vi garantiamo che rimettere in piedi questa vettura non era affatto un’operazione facile.