Lancia, arriva una nuova utilitaria? Ecco svelata la A112

Sul web sono comparse le prime immagine di un’auto storica che ha motorizzato milioni di italiani. Ecco come potrebbe essere la nuova A112.

Uno dei marchi automobilistici più importanti nell’industria delle quattro ruote nostrana è stata l’Autobianchi. Quest’ultima ha prodotto vetture che sono entrate di diritto nell’elenco delle auto storiche dell’Automotive, come ad esempio la Bianchina e la A112. Quest’ultima si fece apprezzare nel segmento delle utilitarie, andando ad attirare l’interesse di milioni di appassionati.

La vettura fu presentata al Salone di Torino nell’ottobre del 1969 e fu immessa sul mercato qualche mese dopo. A capo del progetto ci fu quel genio di Dante Giacosa che, già in passato, aveva estratto vetture di altissimo livello. Le città italiane furono invase dalla piccola Autobianchi che, nella versione Abarth, erano piuttosto pepate.

Da allora i tempi sono molto cambiati, ma le vetture con il marchio dello Scorpione continuano a sprigionare emozioni. Un tempo bastava poco per far impazzire i giovani. Si puntò tutto su un’auto leggera con un colore accattivante, spinta da un motore potenziato. Le dimensioni di appena 3,23 metri e un peso di 640 chilogrammi la rendevano una scheggia.

L’auto fu aggiornata con allestimenti specifici che la resero più affascinante. Oggi i giovani sognano mastodontici e confortevoli SUV, ma il concetto di divertimento si sposa alla perfezione con le dimensioni minime di un’auto leggera. La A112 aveva un design pulito, montando un motore 903 di cilindrata, noto come FIAT 100 con 44 CV, un quattro cilindri in linea con albero a camme laterale in grado di arrivare alla top speed 135 km/h.

Le linee della nuova A112

Un tempo ci si poteva permettere una A112 ad una cifra inferiore a 900mila lire. L’A112 dell’epoca vale tra i 2mila e 3mila euro. Oggi una nuova versione farebbe faville, anche perché i segmenti A e B continuano ad essere tra i più ricercati sul mercato, anche per una questione economica. Sulla base del modello originale, come vedrete nel video in basso del canale YouTube di Tommaso D’amico, è stato elaborata una versione all’avanguardia.

Il concetto moderno sarebbe più improntato su un design stiloso. Gli automobilisti vogliono modernità e tecnologia, sempre nel segno dell’eleganza. L’ultimo successo della casa italiana fu la Y10. Per tale motivo la nuova A112 potrebbe essere immessa sul mercato sotto il marchio Lancia. Quest’ultima è rimasta da molti anni in listino con la sola Ypsilon. Un’auto che attira tantissimo il pubblico femminile e, nonostante sia oramai datata sul piano estetico, continua a conservare uno charme inconfondibile.

L’architetto e designer italiano, Tommaso D’Amico ha scelto di realizzare un render spettacolare. L’auto ha dimensioni maggiorate rispetto a quella storica, con un sistema di infotainment di ultima generazione, rientrando più nel segmento B. Sotto il cofano batterebbe un motore 1.3 Turbo AT da 140 cavalli. Potrebbe arrivare anche la versione full electric per rispondere all’ultime esigenze green. La vettura potrebbe essere perfetta per tante famiglie che non rinuncerebbero alla versatilità di una city car dal sapore antico.