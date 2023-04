Nuova Lancia Ypsilon già “svelata” sul web? Guardate le sue forme

La Lancia Ypsilon è la vettura di punta di questo marchio, ed ora c’è già chi ha pensato al futuro del modello. Ecco le sue forme.

Il 2024 dovrebbe essere quello del ritorno della Lancia Ypsilon, che finalmente andrà a rinnovarsi con un modello del tutto rivisto, anche se nelle linee ricorderà comunque quella attuale. Secondo quelle che sono le indiscrezioni, si parla del fatto che la vettura sarà disponibile sia in modalità full electric che con motore termico, lasciando libera scelta alla clientela.

Questa sarà una cosa abbastanza storica, visto che questo marchio, ovviamente, non ha vetture elettrificate all’interno della sua gamma, e si tratterebbe di una sorta di primo salto nel futuro. Secondo le ultime voci, ci sarà anche una versione molto sportiva che arriverà nel 2025, che si chiamerà HF, con potenza nettamente maggiore e che dovrebbe essere spinta da un motore in grado di erogare ben 240 cavalli, non una cosa da poco se si parla di una Ypsilon.

Insomma, in casa Lancia c’è voglia di riscatto per il futuro, ed oggi vi parleremo di un render che ha anticipato le forme di questa vettura. Dopo anni difficili, la nuova Ypsilon potrebbe segnare una sorta di rilancio del marchio, nella speranza che la clientela risponda bene sul fronte delle vendite sin dai primi mesi.

Lancia, ecco come potrebbe essere la nuova Ypsilon

Il marchio Lancia è ben lontano dallo splendore del passato, ma ogni volta in cui se ne parla, gli appassionati sono travolti dal ricordo dei bei tempi andati, e si crea un grande hype. Ad aumentare l’attesa per la Ypsilon del futuro ci ha pensato uno splendido render uscito in queste ore, caricato sul canale YouTube di Tommaso D’Amico.

Il celebre autore di render ha immaginato le forme della nuova Ypsilon, e c’è da dire che il lavoro svolto è davvero lodevole. La vettura, come detto, fu presentata nel 2003 come prima versione, per poi attestarsi come il modello più venduto del costruttore, ed ora è in programma una nuova uscita.

Il concept presentato in questo caso ricalca le forme e le dimensioni del modello precedente, anche se le linee sono maggiorate e che sembrano avvicinarsi alle categorie superiori. La plancia degli strumenti, come descritto dal designer stesso, è ricca di nuove tecnologie ed è del tutto digitale, un netto passo in avanti rispetto alle serie del passato, in cui Lancia era rimasta fedele alla tradizione.

Il motore previsto dovrebbe essere un Hybrid 1.5 da 140 cavalli TCT7, con cambio automatico e trazione RWD. Non vanno escluse motorizzazioni elettriche, ed è qui che entra in gioco la proprietà. Come membra del gruppo Stellantis, la casa italiana dovrà prima o poi adeguarsi alle nuove linee guida, che puntano sempre di più sulle EV.

La carrozzeria dovrebbe essere proposta in colorazioni molto eleganti e varie, e c’è da dire che le forme fanno ben sperare. Per ora non ne sappiamo molto di più, e vi invitiamo a dare un’occhiata a questo video per farvi un’idea più precisa delle sue caratteristiche. L’attesa per l’uscita sul mercato sale a dismisura.