F1, meglio Leclerc o Verstappen? C’è la frase a sorpresa di Vasseur

Max Verstappen sta dominando la F1 attuale, con Charles Leclerc che lo insegue. Vasseur ora parla del valore dei due piloti.

Il mondiale di F1 targato 2023 si sta avvicinando al giro di boa, con una situazione che è già abbondantemente delineata per entrambe le classifiche, sia quella piloti che quella costruttori. Max Verstappen e la Red Bull hanno in mano i due titoli iridati, ed ormai si attende solamente la vittoria in termini matematici.

Andando avanti con questo rendimento, l’olandese potrebbe già chiudere i conti attorno alla gara di Monza, anche se il grande sogno sarebbe quello di farlo in Olanda a fine agosto, ma sembra leggermente troppo presto, almeno in condizioni normali. Il campione del mondo viene da cinque vittorie consecutive, che hanno portato a quota sette il computo totale in stagione.

Lo scorso anno, il figlio di Jos staccò il nuovo record della storia della F1 in termini di vittorie in una sola stagione, chiudendo a quota 15, ed è sulla buona strada per fare ancora meglio in questo 2023. Con il trionfo in Austria, Verstappen è salito a quota 42 successi in carriera, superando un certo Ayrton Senna, e diventando il quinto nella storia in solitaria.

Davanti a tutti c’è Lewis Hamilton a quota 103, seguito dalle 91 di Michael Schumacher, dalle 53 di Sebastian Vettel e dalle 51 di Alain Prost. Dietro questi mostri sacri del Circus c’è proprio l’olandese volante, che pur avendo solo 25 anni è già una leggenda della massima serie, e che punta ai primati dei più grandi.

F1, ecco le parole di Vasseur su Verstappen e Leclerc

Charles Leclerc ha la stessa età di Max Verstappen, essendo anche lui un classe 1997, ma sin qui, non ha avuto la stessa fortuna nel corso della sua carriera in F1. Il monegasco ha vinto solo 5 gare, ed è ormai a secco di successi da un anno intero, stesso discorso che può essere fatto anche per la Ferrari. La crisi tecnica del Cavallino, unita al dominio della Red Bull, hanno prodotto questa differenza tra i due più grandi giovani talenti del nostro sport, che tra poco saranno separati da ben tre titoli mondiali.

La Ferrari ha ora iniziato un nuovo corso, guidato dal nuovo team principal Frederic Vasseur, che di F1 ha dimostrato di capirne ed anche parecchio. In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera“, il manager francese ha parlato di quella che è la situazione piloti, e del valore di Verstappen e Leclerc.

Ecco le sue parole: “Da quando Max ha vinto il titolo mondiale, non ha più commesso errori, come se il successo gli abbia dato quella sicurezza in più, ed infatti fa una grande differenza da questo punto di vista. Charles è in grado di fare delle magie, di andare oltre il livello della macchina, soprattutto sul giro secco in qualifica. Lui vorrebbe sempre vincere e questo a volte lo porta a fare qualche errore, come è successo ad inizio stagione. Ne abbiamo anche parlato parecchie volte“.