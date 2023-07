Alfa Romeo, ecco la Tonale Veloce del futuro: è uno sballo

L’Alfa Romeo continua la sua evoluzione del Suv Tonale, ed ora scopriremo la versione Veloce. Scopriamola in tutti i dettagli.

Tra i modelli più interessanti che il marchio Alfa Romeo ha proposto in questo ultimo periodo, dedicato al suo rilancio, c’è sicuramente la Tonale, il Suv che ha permesso a questo costruttore di volare in alto in termini di vendite. Il 2023 è infatti iniziato in maniera esaltante, con un netto cambio di passo rispetto al passato, ed è proprio questo gioiellino che ha fatto la differenza.

La vettura è stata svelata nel febbraio del 2022, e si tratta della prima Alfa Romeo disponibile in versione ibrida. Prima, infatti, nessun modello di questo costruttore aveva quel tocco di elettrico, e la Tonale ha posto rimedio a questa mancanza. Sin da subito, questo gioiellino ha surclassato la berlina Giulia e l’altro Suv, lo Stelvio, ben più costoso e forse sin troppo mastodontico in termini di forme.

La Tonale si è perfettamente integrata in questo segmento che sta andando a ruba nel settore automotive, ovvero quello del Suv compatto. Infatti, la Tonale è molto facile da parcheggiare e da gestire nel traffico pur essendo un crossover, ma soprattutto è anche molto agile in curva e regala delle grosse soddisfazioni a chi è un amante della guida sportiva. Insomma, si tratta di un modello che ha tutto per stupire, e che nella sua versione ibrida ha messo in mostra caratteristiche molto positive.

Alfa Romeo, ecco la splendida Tonale Veloce

L’Alfa Romeo Tonale Veloce è la versione ibrida di questo Suv, ed è molto interessante per vari motivi. Il motore è un 1.5 benzina quattro cilindri turbo che spinge sino a 160 cavalli di potenza, accoppiato ad un piccolo motore elettrico “P2” da 48 volt 15 kw e 55Nm, che fornisce motricità alle ruote anche quando il motore termico è spento.

La vettura è elegante, ma allo stesso tempo è dotata anche di un design sportivo, ed è lunga 4,52 metri, larga 1,84 ed alta 1,60. I fari sono Full LED Matrix, con cerchi da 20 pollici che di certo non passano inosservati. Anche gli interni si fanno desiderare, visti i due schermi touchscreen che sono stati inseriti sul cruscotto, uno dei quali da 10,25 pollici.

Notevole anche il sistema di climatizzazione bi-zona, mentre all’inizio del tunnel è presente una piccola bandiera italiana, che richiama la provenienza del marchio Alfa Romeo. All’interno possono sedersi 5 persone, mentre il bagagliaio ha una capacità che parte da 500 litri e tocca un massimo di 1.550. Uno dei piccoli difetti, sottolineato da chi ha avuto modo di provarla, è la poca rapidità, con un’accelerazione non spaventosa che però non è sufficiente per bocciare questo modello, che resta tra i più interessanti in assoluto sul mercato.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, possiamo vedere la versione Veloce dell’Alfa Romeo Tonale che sta per sbarcare negli Usa, ovvero la suddetta Veloce, pronta a far saltare il banco anche oltreoceano. La versione base ha già mandato in visibilio gli americani, ed ora vedremo se ciò accadrà anche con quella ibrida. Ci sarà ancora da aspettare qualche mese per vederla.