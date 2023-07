F1, Vasseur regala una speranza ai ferraristi: prevista una svolta clamorosa

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, è rimasto soddisfatto dai progressi della Rossa in Austria. In vista di Silverstone ci sarà una grande novità.

C’è una luce in fondo al tunnel per la Ferrari. Sebbene ci sia ancora tanta strada da dover percorrere a Maranello, ora c’è una speranza. Dopo il quarto e quinto posto ottenuto dai ferraristi a Montreal, Charles ha registrato un risultato brillante in Austria, conquistando la seconda posizione alle spalle di Verstappen. Quest’ultimo ha dominato la SR e il GP, ma quantomeno la Rossa ha dimostrato di esserci.

In alcuni frangenti Charles ha addirittura comandato la corsa, nel frangente della prima sosta dell’olandese. In pochi lo avrebbero pronosticato alla vigilia della corsa austriaca. Carlos Sainz ha registrato il primo podio, ma solo nella Sprint Race.

Sotto gli occhi vigili del Presidente Elkann, la Rossa ha fatto valere i progressi con aggiornamenti mirati all’ala anteriore, alle pance e al fondo. I risultati sono stati positivi sul piano del ritmo e del degrado delle mescole.

I pit stop sono ancora migliorabili. Leclerc e Sainz hanno fatto un doppio pit lento. La strategia per Charles è stata positiva, ma per Sainz ha significato la perdita della terza piazza. Il figlio d’arte del Matador è stato costretto a mettere a referto un quarto posto.

I 5 secondi di penalità per il superamento dei track limit hanno favorito la rimonta di Sergio Perez. A referto la Rossa ha messo a segno 30 punti che rappresentano un ottimo bottino per riaprire la contesa con Mercedes ed Aston Martin, nettamente più attardate sul tracciato del Red Bull Ring.

Vasseur, una grossa novità a Silverstone

In Inghilterra arriveranno ulteriori novità importanti per la categoria regina del Motorsport. Stavolta non si tratta di un nuovo format ma delle nuove mescole Pirelli che potrebbero anche stravolgere i valori. Per ora Vasseur è molto soddisfatto dei risultati ottenuti, ma a Silverstone si aspetta ulteriori passi in avanti. La SF23, sia in qualifica che in gara, ha dimostrato di essere tornata una vettura da zone alte della classifica.

Il paragone non va fatto con la RB19 di Verstappen e nemmeno con la F1-75 dello scorso anno, ma alla prima faticosissima fase della stagione. Tra Max e tutti gli altri c’è ancora tanta strada da dover percorrere. La direzione, però, è quella giusta. Vi sono tanti elementi per cui sorridere, a partire dal tyre management dei ferraristi. A Barcellona, nonostante il corposo pacchetto di sviluppi, la SF23 aveva faticato un po’.

In seguito ci sono stati dei netti miglioramenti, sebbene in Austria ci sia stata una sola sessione di prove libere. Va fatto un grosso applauso a tutti i ragazzi in fabbrica che hanno portato avanti il lavoro, dando il massimo 24 ore al giorno. Ora la testa è già alla sfida di Silverstone.

Ai microfoni di Sky il t.p. francese ha dichiarato: “Le ultime corse sono andate bene e nel weekend prossimo avremo un circuito radicalmente diverso, con mescole differenti. Sarà una sfida tosta che affrontiamo volentieri. I risultati non dipendono dal lavoro o dallo spirito di una persona, ma dal lavoro di mille persone che spingono al massimo, e il ringraziamento va a tutti loro. Con le mescole nuove a Silverstone spero che possano cambiare le carte in tavola. Max continuerà a essere rapidissimo, ma rispetto alle prime corse, quando eravamo quasi un giro dietro, ora siamo a 20 secondi di ritardo. Sicuramente non è facile, ma la direzione è giusta”.