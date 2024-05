Leclerc “fatto fuori” dalla Ferrari: l’incredibile retroscena dell’esperto di F1

Il noto giornalista Leo Turrini ha fatto notare che presto le cose in Ferrari potrebbero diventare difficili per Charles Leclerc.

Charles Leclerc negli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio l’uomo di punta a Maranello. Gli uomini in rosso, infatti, hanno costruito la loro immagine recente intorno al monegasco. Il primo a farne le spese in tal senso è stato Vettel, lasciato a piedi per dare spazio e importanza proprio al giovane driver.

Le cose però in questi anni non sono andate proprio benissimo. Non certo per colpa sua per carità. Il driver della Ferrari, infatti, non ha mai lottato per il titolo e ha visto piuttosto il suo coetaneo Verstappen vincere a ripetizione sotto il suo naso.

L’aria però potrebbe presto cambiare a Maranello e non proprio in meglio per Leclerc. La Ferrari, infatti, ha deciso di fare sul serio per i prossimi anni, tanto che ci sono voci sempre più insistenti di un possibile interessamento per Newey.

Il colpo ad effetto però a Maranello è stato piazzato in inverno, quando è stato ufficializzato per la stagione 2025 l’ingaggio di Lewis Hamilton. Proprio questo ultimo tassello però potrebbe presto andare a minare la leadership che Leclerc si è creato in questi anni in Ferrari.

Leo Turrini: “Questa sarà la Ferrari di Hamilton”

A parlarne ci ha pensato un decano come Leo Turrini, che attraverso il suo blog “Profondo Rosso”, ha così dichiarato: “L’arrivo in Ferrari di Serra e D’Ambrosio in Ferrari significa che sta nascendo la Ferrari di Lewis Hamilton. Una cosa è certa, Lewis viene in Ferrari per conquistare l’ottavo titolo. Quindi tanti auguri al mio amico Carletto”.

Insomma è chiaro, per il noto giornalista potrebbero arrivare presto giorni duri per Charles che sarà chiamato naturalmente a rispondere in pista al suo blasonato compagno di team.