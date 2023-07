F1, rotto l’incantesimo Red Bull: Leclerc rovina la festa a Verstappen

A sorpresa una striscia positiva per la Red Bull Racing è venuta a crollare, proprio nel weekend del super grand chelem di Max Verstappen.

In un fine settimana in cui Max Verstappen ha dominato dalla prima sessione di libere fino all’ultimo giro del Gran Premio domenicale è emerso un dato che farà sorridere i tifosi della Ferrari. Finalmente si è rivista in pista una monoposto all’altezza del nome e della storia del Cavallino rampante. Gli ultimi aggiornamenti portati in pista sul tracciato del RB Ring hanno avuto dei risvolti positivi.

Se il paragone è all’anno scorso, naturalmente, i tifosi della Rossa sono rimasti ancora con l’amaro in bocca per una vittoria mancata del loro idolo. Se si fosse aggiudicato il Gran Premio in Austria Charles Leclerc avrebbe addirittura eguagliato Michael Schumacher che nella storia della Ferrari fu l’ultimo a conquistare due vittorie consecutive in Austria.

In ogni caso la prestazione del monegasco è stata molto valida e dopo una prima fase di gara un po’ più lenta rispetto al compagno di squadra ha poi trovato la continuità giusta, gestendo al meglio le mescole. La strategia al muretto ha fatto discutere perchè ha generato un rallentamento del doppio cambio di mescole per entrambi i piloti della Ferrari.

Ad avere la peggio è stato Carlos Sainz, costretto ad una rimonta e alla perdita della terza posizione sul podio, a vantaggio di Sergio Perez. Leclerc, invece, non è stato attaccato dal messicano che, comunque, è riuscito a rimontare dalla quindicesima alla terza posizione.

Nella seconda parte di gara, una volta montata la mescola hard, il pilota della Ferrari con il numero 16 non ha più patito dei cali di prestazioni. Finalmente la SF23 è sembrata una monoposto con delle qualità, ben bilanciata nelle mani del driver dell’Academy della Ferrari che, a differenza dei precedenti uscite, non si è lamentato e ha guidato con grande attenzione alle mescole.

Ferrari, Leclerc beffa Verstappen

La vettura di Maranello non è ancora paragonabile alla Red Bull Racing, specialmente nella fase di erogazione della potenza sul dritto, anche perché non gode di un DRS talmente potente da poter replicare le manovre di sorpasso ricevute. In ogni caso gli sviluppi al fondo, alle pance e alla ala anteriore hanno iniziato a dare dei frutti concreti, avvicinando la Rossa ai campioni in carica austriaci nonché mettendosi alle spalle Mercedes ed Aston Martin.

Le gare in Canada e in Austria potrebbero rappresentare una buona base di partenza per una seconda parte di campionato di alto profilo. Leclerc ha conquistato il suo secondo podio stagionale, arrivando per la prima volta sul secondo gradino.

In pochi avranno notato che a seguito della sosta di Max Verstappen, ritardata rispetto a quella del monegasco, la Ferrari è tornata a comandare un Gran Premio di Formula Uno, interrompendo una striscia positiva per la RB dell’olandese.

Il figlio d’arte di Jos, in ogni caso, non può lamentarsi, essendosi portato a casa due pole position e altrettante vittorie nella gara breve e nella sfida domenicale. Per di più l’olandese con un pizzico di arroganza ha anche strappato in giro più veloce al compagno di squadra, fermandosi per una sosta supplementare. In una gara, estremamente, dominata da Verstappen quantomeno per la Ferrari c’è stata questa piccola soddisfazione.