Dove viveva Dietrich Mateschitz? Ecco dove si trova la dimora del patron Red Bull

Dietrich Mateschitz è scomparso il 22 ottobre 2022. E’ stato un uomo chiave dei successi in pista del team con sede a Milton Keynes.

Il fondatore del marchio Red Bull era tra gli uomini più facoltosi al mondo. Tutti conoscono le straordinarie imprese compiute dal team austriaco in F1, ma pochi il nome del suo creatore. La Red Bull Racing, infatti, ha dominato per due lunghi cicli tecnici. Il primo è iniziato nel 2010 e si è concluso nel 2013, sotto il segno di Sebastian Vettel. Quest’ultimo celebrò quattro titoli consecutivi e altrettanti il team nella graduatoria costruttori.

Per un team, nato dalle ceneri della Jaguar, che aveva iniziato con motori Cosworth nel 2005 e motori Ferrari nel 2006 la strada del successo è stata anche piuttosto rapida. Il motivo? La lungimiranza di un uomo che ha creato un impero.

Dietrich Mateschitz era nato a Sankt Marein im Mürztal, comune austriaco con meno di 3.000 abitanti, il 20 maggio del 1944. La sua vita era stata improntata sul lavoro in grandi aziende, come la Unilever e Procter & Gamble, ma il successo vero arrivò dall’incontro con il magnate thailandese Chaleo Yoovidhya.

Insieme all’uomo d’affari asiatico fondò il marchio Red Bull, rendendo la bevanda nota in tutto il mondo. La bevanda energetica Krating Daeng era già molto famosa in Asia, ma l’idea dei tori generò un impatto, completamente, diverso. Gli incassi della Red Bull fecero venire altre idee imprenditoriali a Mateschitz. L’imprenditore rese, con un marketing spettacolare, cool una bevanda dal dubbio gusto che non era mai stata consumata prima in un bar.

In questo senso l’intuizione di legarsi a vari ambiti fu geniale. La Red Bull divenne una presenza fissa nei tavoli dei locali notturni, opportunamente servita con vodka ghiacciata. Pensate nel 2021 la Red Bull ha venduto quasi 10 miliardi di lattine in 172 paesi del mondo. Il passaggio all’ambito sportivo era tutt’altro che scontato, ma essendo una bevanda non alcolica, diede un impulso decisivo alla nascita di nuove importanti collaborazioni con personaggi famoso del mondo dello sport.

La dimora di Dietrich Mateschitz

Con i successi di Vettel in F1 la posizione di Dietrich Mateschitz divenne un po’ più popolare. Nel circus l’austriaco era solito farsi vedere solo in occasioni speciali. Indimenticabili le immagini degli abbracci tra il quattro volte iridato tedesco e il magnate. In una seconda fase, Dietrich si è tolto anche la soddisfazione di osservare la crescita di Max Verstappen e la conquista del titolo 2021.

Non ha fatto in tempo a festeggiare il mondiale costruttori nel 2022 perché è scomparso, dopo una lunga malattia, alla viglia della festa di Austin. Una dura perdita per la Red Bull Racing e per tutto l’universo aziendale. La persona più ricca in Austria prima della sua morte il 22 ottobre 2022 aveva una dimora stratosferica a Salisburgo.

“Didi”, come lo chiamavano gli amici e i conoscenti più stretti, comprò anche l’isola paradisiaca di Laucala nelle Fiji oltre a molte altre proprietà nella sua nativa Austria. Un uomo come lui non poteva accontentarsi di una sola umile dimora. La casa principale a Salisburgo era più un castello che un appartamento, essendo su più piani e disponendo di un giardino immenso.