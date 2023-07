Vacanze finite male: seconda rapina per il giovane pilota di F1

Non sempre le vacanze vanno come nei sogni. Anche per i ricchi e giovani piloti di F1, a volte, le cose possono avere risvolti imprevisti.

Ci si immagina i piloti di F1 condurre una vita beata, tra eventi glamour ed eccitanti weekend in pista, ma dietro la vita di un campione del Motorsport si nascondono tanti lati oscuri. Ci si dimentica in fretta, dal punto di vista esterno, dei sacrifici fatti per arrivare in alto, sino al raggiungimento di stipendi da favola.

Non c’è cosa più bella di poter diventare ricchi da giovani, grazie al proprio talento. Lo sport regala anche queste possibilità a pochi eletti, capaci sin da bambini di avere una costanza ed una determinazione fuori dall’ordinario. Se fossimo nati nelle condizioni di ricchezza di tanti giovani fenomeni del circus, ci saremmo impegnati per arrivare ai vertici della F1? E, soprattutto, una volta guadagnati milioni di euro, avremmo continuato ad allenarci con dedizione per rimanere nelle zone nobili della classifica?

Si tratta di persone eccezionali. Di sicuro vi sono ragazzi privilegiati come Lance Stroll e Lando Norris nell’attuale griglia che, sin da bambini, sono cresciuti nello sfarzo più sfrenato. Il talento e la determinazione, però, contano più di un conto in banca. L’inglese della McLaren è stato tra i più giovani debuttanti di un team storico. Solo autentiche leggende come Lewis Hamilton hanno avuto il privilegio di esordire nell’abitacolo di una monoposto del team di Woking.

Il talento della F1 vittima di un’altra rapina

Il nativo di Bristol, prima di arrivare nella massima categoria, riuscì a vincere il campionato britannico di Formula 4, a cui fecero seguito i successi nell’Eurocup Formula Renault 2.0 nel 2016. Grazie al trionfo in quell’annata e nel campionato europeo di Formula 3 nel 2017 ha ottenuto ricevette il McLaren Autosport BRDC Award. A quel punto la strada verso la F1 fu spianata, in virtù dei risultati in Formula 2.

Ingaggiato dalla scuderia Carlin, nel 2018, Lando Norris arrivò secondo in graduatoria, alle spalle del connazionale George Russell. In F1 ha preso parte a 89 GP, ottenendo 6 podi e sfiorando in più di una occasione la vittoria. E’ tra i promettenti della griglia e destinato a grandi cose se avrà a disposizione, in futuro, auto all’altezza del suo talento. Per ora il suo massimo risultato è stato un sesto posto in classifica nel 2021.

Lando Norris è stato lo sfortunato protagonista di un’altra rapina, subita sempre in un momento di relax. Ricorderete del furto dell’orologio patito dall’inglese in occasione della finale degli Europei a Wimbledon. Stavolta il pilota di Bristol ha avuto una disavventura in Spagna, dopo aver preso una pausa post GP di Montreal. Il driver della McLaren si trovava con amici a Marbella. Il gruppo aveva fittato una lussuosa villa per godersi delle meritate vacanze.

I ladri hanno sottratto tutto anche alla famosa Tiktoker Jennie Dimova. Quest’ultima ha rilasciato un filmato sui social dove ha spiegato che tutto quello che aveva le era stato portato via. Vestiti, gioielli, scarpe, borse e qualsiasi altra cosa di valore è stata rubata. Per Lando il 2023 è un anno da dimenticare. L’auto ha fatto dei passi indietro rispetto allo scorso anno ma non ha ancora perso la fiducia nel suo team. Questa ennesima rapina non ci voleva.