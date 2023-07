F1, Sprint Race Austria: la spunta ancora Verstappen, una Ferrari sul podio

La Sprint Race ha visto protagonista i driver di Red Bull Racing. Max Verstappen ha preceduto Perez e Sainz.

Il nativo di Hassel è diventato un asso anche del giro secco, a prescindere dalle condizioni della pista. Ha dimostrato che nulla può fermarlo in questo momento della sua carriera. L’olandese ha rifilato quasi mezzo secondo al compagno Sergio Perez nelle qualifiche della SR, dopo aver ottenuto il massimo anche nelle qualifiche del GP. Per quanto sia la differenza in pista sembrano due Red Bull Racing diverse. Sulla RB19 Max è irrefrenabile, mentre Perez è andato in crisi.

Contro un pilota così forte sul piano tecnico e psicologico sarebbe difficile per chiunque. Nella gara breve austriaca sono scattate dalla prima fila le due Red Bull Racing di Max e Sergio. L’olandese, sull’asfalto bagnato, ha avuto una partenza rallentata, lasciando la porta aperta al compagno di squadra. Il numero 1 si è ripreso con aggressività la prima posizione, mandando fuori dalla pista il messicano. Sul bagnato i due hanno dato spettacolo nel primo giro. I due driver della Red Bull Racing hanno favorito l’inserimento di Kevin Magnussen in seconda posizione.

Nel corpo a corpo è venuta fuori la forza del bicampione del mondo. Il Checo ci ha provato ma è stato accompagnato fuori dal teammate. Il messicano, via radio, ha detto: “Cosa c’è di sbagliato in Max Verstappen?“, ma l’olandese si è lamentato che sul rettilineo precedente era stato messo sull’erba. I due quindi non si sono limitati.

La bagarre nella Sprint Race austriaca

Max Verstappen ha fatto il vuoto, accumulando mezzo secondo al giro su Nico Hulkenberg. Quest’ultimo è stato bravissimo sulla Haas, riuscendo a tenersi alle spalle Perez per metà gara. Nella lotta per la seconda piazza si è inserito anche Carlos Sainz. Leclerc, invece, è rimasto impantanato nella nona posizione di partenza, a causa della penalità per impeding su Piastri. Perez e Sainz hanno superato Nico Hulkenberg al tredicesimo giro.

I primi 7 piloti non si sono fermati per montare le slick. Il primo a fermarsi è stato proprio il tedesco della Haas che ha provato l’azzardo, chiudendo in sesta posizione alla fine. Max Verstappen è stato un martello per tutta la Sprint Race, potendo gestire un vantaggio di 17 secondi su Perez e 20 su Sainz negli ultimi 3 giri. La coppia RB ha celebrato l’ennesima doppietta stagionale, mentre Sainz ha festeggiato il primo podio stagionale.

DI media Max Verstappen è andato quasi 1 secondo al giro più veloci di tutti, senza necessità di pit stop. L’olandese ha sottolineato anche dopo il traguardo la situazione strana nelle prime battute con il compagno di squadra. Quarto Stroll, davanti ad Alonso. Applausi anche per Hulkenberg e Ocon, autore di una Sprint Race straordinaria. Male, invece, Leclerc nel confronto con il compagno di squadra. Lo spagnolo ha chiuso, meritatamente sul podio, mentre Leclerc ha chiuso fuori dalla zona punti. Domani il monegasco dovrà fare la differenza dalla prima fila, provando a mettere in difficoltà il dominatore del campionato.