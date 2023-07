Carlos Sainz carica la Ferrari: l’obiettivo per la gara è da sogno

Il figlio d’arte del Matador ha concluso le qualifiche del GP d’Austria in terza posizione. Carlos Sainz partirà dalla seconda fila, alle spalle di Verstappen e Leclerc.

Sin dal primo turno di prove libere il pilota con il numero 55 è sembrato a suo agio al volante della SF23 aggiornata in molti aspetti. Nella passata stagione lo spagnolo fu costretto al ritiro a causa di un’avaria tecnica al motore Superfast della sua F1-75. In questa annata vorrà rifarsi con gli interessi, andando a conquistare un bel piazzamento sul podio.

Per Carlos sarebbe il primo in stagione. Fin qui non ha mai avuto grosse chance, ad eccezione della tappa in Australia dove, all’ennesimo ripartenza dalla griglia, combinò un disastro, andando a colpire Fernando Alonso e finendo, dopo la penalità, fuori dalla zona punti. Max Verstappen ha subito strappato il miglior tempo nelle prime prove libere, anticipando di un paio di decimi Sainz e Leclerc.

Nella tappa austriaca i piloti hanno avuto a disposizione una sola ora per mettere a punto le vetture in vista delle qualifiche della domenica. Domani, invece, si terranno le qualifiche della Sprint e la gara breve. Il madrileno è parso voglioso di riscattare gli ultimi risultati negativi. Fiducioso del lavoro svolto dai tecnici a Maranello, il driver della Rossa non vuole essere secondo a nessuno, in particolare al teammate.

Carlos è consapevole che le performance del compagno di squadra stanno crescendo. In caso di vittoria, il monegasco registrerebbe un back to back che nella storia della Ferrari è riuscito solo a Michael Schumacher in Austria. Nel 2022 registrò una vittoria di grande volontà con tre sorpassi splendidi sull’idolo di casa. La Ferrari era ancora in piena lotta per il mondiale, ma va ricordato come la F1-75 fosse una vettura di assoluto livello rispetto all’attuale wing car.

Le parole di Carlos Sainz

Nonostante la vettura abbia fatto dei progressi, grazie all’apporto degli sviluppi al fondo, alle pance e all’ala anteriore il gap da Max Verstappen è ancora troppo elevato per pensare ad una vittoria. Lo spagnolo, nella scorsa annata, ha registrato alti e bassi ma si è tolto la soddisfazione di vincere il primo GP in carriera in Formula 1 sul tracciato di Silverstone. Lo spagnolo ha trovato una anomala quanto mediocre regolarità nel 2023 che, in ogni caso, non ha dato particolari frutti.

In Austria non è mai andato oltre la quinta posizione in carriera. Non è, certamente, uno dei suoi tracciati preferiti. Nel 2022, se non avesse avuto problemi tecnici, avrebbe potuto portare a casa il primo podio. Ci riproverà domenica, ma non sarà facile. Il pilota della Rossa scatterà, infatti, dalla terza posizione della griglia.

Subito dopo le qualifiche il #55 ha dichiarato: “E’ stato un buon giro e abbiamo fatto dei buoni passi in avanti. Siamo contenti nel complesso. Il weekend è ancora lungo, ma ci siamo messi in una bella posizione per domenica. L’obiettivo sarà salire sul podio con entrambe le vetture. Guarderemo i dettagli per cercare di estrarre il massimo“.