Lutto nel Motorsport: una tragedia ha travolto un leggendario pilota

Una delle categorie più seguite al mondo del Motorsport è stata stravolta dalla notizia di un dramma che ha investito un pilota molto noto negli Stati Uniti.

Le corse negli Stati Uniti hanno un sapore diverso rispetto a quelle che siamo abituati alle nostre latitudini. Se amate gli ovali e le sportellate il Motorsport a stelle e strisce e ciò che fa per voi. Nella Nascar gareggiano per lo più driver di nazionalità americana. La serie è attrattiva dall’altra parte dell’Oceano, registrando un seguito impressionante di fan che rimangono incollati davanti alla TV per seguire le gesta dei campioni della categoria.

Tutte le gare della Cup Series si svolgono in America. In totale in una stagione si hanno 36 gare, insieme al Clash pre-campionato e alla gara All-Star di metà stagione. Tra i piloti più famosi c’è il classe 1975, Jimmie Kenneth Johnson. L’americano è tra i piloti più vincenti della storia, avendo collezionato ben 7 titoli mondiali della Nascar Cup Series. Per fare un parallelismo con la F1, parliamo di un campione alla pari di Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Nella serie americana, al volante oggi della Chevrolet Camaro ZL1 n. 84 per il Legacy Motor Club, il sette volte vincitore dei campionati Nascar, di cui cinque consecutivi, alla pari con Richard Petty e Dale Earnhardt nella classifica all time, ha iniziato a muovere i primi passi nel Motorsport molto presto. Già da giovanissimo aveva manifestato un interesse verso i motori e dopo il diploma alla Granite Hills High School, ha cominciato a correre nelle serie off-road.

Ha gareggiato nel Mickey Thompson Entertainment Group (MTEG), nella Off-road Drivers Association (SODA) e nel SCORE International, vincendo il titolo in ogni competizione. Il team Herzog Motorsports gli diede fiducia, dandogli una stock car di alto profilo tra le mani. Jimmie Kenneth Johnson non tradì le attese e vince al debutto. Nel 2000 passò alla NASCAR Busch Series, attualmente conosciuta con il nome di Serie Xfinity.

Motorsport, tragedia immane per Jimmie Kenneth Johnson

Nel corso della sua carriera l’americano ha dimostrato di essere uno dei piloti più forti di sempre. Nella serie americana ha festeggiato il suo primo campionato Cup Series nel 2006 e con i successivi trionfi nel 2007, 2008, 2009 e 2010, è diventato il primo ed unico pilota nella storia della NASCAR a vincere cinque riconoscimenti di fila. In F1 solo Michael Schumacher ai tempi della Ferrari è riuscito in una tale impresa. Nel 2016 è arrivato il settimo sigillo.

In carriera ha conquistato 83 vittorie e si è tolto la soddisfazione di vincere per ben due volte la Daytona 500. La leggenda è stato stravolto da un evento luttuoso che i magazine americani hanno definito un “omicidio-suicidio”. I genitori e il nipote della moglie di Jimmie Johnson sono stati trovati senza vita. Il pilota si era ritirato dalla gara della NASCAR Cup Series al Chicago Street Course dopo la tragedia.

I genitori di Chandra Janway, Jack e Terry Janway, e il nipote di 11 anni Dalton Janway, sono morti e le cause non sono ancora state chiarite dagli inquirenti. Per Johnson è un momento drammatico. “Siamo rattristati dalla tragica morte dei membri della famiglia di Chandra Johnson. L’intera famiglia NASCAR estende il suo più profondo sostegno e le sue condoglianze durante questo momento difficile a Chandra, Jimmie e all’intera famiglia Johnson & Janway”, si legge in una nota della serie americana.