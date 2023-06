F1, quale è il segreto della velocità della RB19? Ecco cosa nasconde la Red Bull

In molti avevano giudicato le pance della Red Bull Racing come le più innovative del circus. A fare la differenza sulla wing car austriaca sarebbe altro.

Otto Gran Premi e otto vittorie rappresentano un bottino impressionante per un team di Formula Uno. Pochissime squadre hanno dominato nella categoria regina del Motorsport come il team con sede a Milton Keynes. I motivi sono svariati e non sono rintracciabili, esclusivamente, nella forza della monoposto.

Oggi la Red Bull rappresenta una eccellenza in tutti i campi. Nel ruolo di progettista continua a fare la differenza l’ingegnere pluripremiato Adrian Newey. Il gruppo di tecnici, capitanato dall’inglese, ha creato una opera d’arte, ben amministrata da un esperto team principal con Christian Horner. Dai meccanici sino alla stratega Hannah Schmitz c’è un livello oggi, apparentemente, ineguagliabile per la concorrenza.

In questo panorama idilliaco a Milton Keynes possono coccolarsi uno dei più grandi campioni della storia recente della F1 e un secondo pilota di assoluto livello come Sergio Perez. La coppia sta dominando, avendo vinto tutte le tappe del calendario. Sergio Perez ha messo a segno due trionfi prestigiosi sui cittadini di Jeddah e Baku. Max Verstappen ha vinto le restanti 6 gare, sfruttando al massimo il potenziale della monoposto.

Red Bull, il segreto della vettura dei sogni

La Red Bull Racing sembra destinata a dominare anche negli anni avvenire. La filosofia progettuale, diametralmente opposta già nel 2022 a Ferrari e Mercedes, ha dato risultati eccellenti a partire dalla quarta tappa dello scorso campionato. Risolti i problemi di affidabilità iniziali e alleggerita la vettura Verstappen ha recuperato il gap in classifica su Leclerc e ha chiuso i giochi in Giappone.

Nel 2023 l’olandese rischia di vincere con ancor più GP d’anticipo, anche perché, nonostante gli sviluppi, Mercedes e Ferrari non sono riuscite a colmare il gap. Potenzialmente la RB19 può conquistare tutti gli appuntamenti in calendario. La casa austriaca ha puntato su delle pance che hanno accentuato il downwash, tuttavia secondo Allison il segreto sarebbe un altro.

La Mercedes aveva elaborato una filosofia zeropod, ossia un’auto senza pance o meglio ridotte al minimo. Nel 2023 si è dovuta adeguare. La Ferrari adottò, inizialmente, una soluzione con una rientranza in-wash per poi riconoscere che il concetto vincente era quello downwash. Nonostante i competitor si siano avvicinati al concetto delle pance con l’effetto downwash della RB, il segreto delle performance si troverebbe altrove.

“Il motivo per cui la Red Bull sta vincendo non sta nei dettagli delle sue fiancate e ciò non spiega nemmeno perché Mercedes sia progredita dopo gli sviluppi. Non è legato al design delle pance. Non sono una caratteristica così importante“, ha ammesso l’ing. della Mercedes Allison. E’ il fondo a fare la differenza più grande, come ha sancito il direttore tecnico di Aston Martin Dan Fallows.

L’ex Red Bull, come spiegato su Motorsport.com, ha confessato che le fiancate sono importanti per garantire un pacchetto efficace, determinando la regolazione dei flussi verso il basso per il massimo funzionamento del fondo. Quindi sono tutti gli elementi indirizzati verso il fondo a fare la differenza. Non basterebbe copiare le pance in stile Red Bull per eguagliare le performance della RB19.