Morbidelli, svelato il suo futuro in MotoGP? C’è una sorpresa clamorosa

Franco Morbidelli sembra stanco della crisi Yamaha, e per lui si inizia a parlare di un altro team di MotoGP. Ecco dove può finire.

La MotoGP di oggi è del tutto assoggettata al dominio della Ducati, e tutte le altre squadre non possono nulla per cercare di contrastarla. I piloti, ovviamente, sognano un posto in un team della casa di Borgo Panigale, che vanta ben otto moto, e la maggior parte di esse è già assegnata per la prossima stagione.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni posti disponibili, ed uno che spera di poterne approfittare è sicuramente Franco Morbidelli. Il rider capitolino è succube della crisi della Yamaha ormai da parecchio tempo, anche se il confronto con Fabio Quartararo non lo sta vedendo di certo vincitore, ma parliamo pur sempre di un ex campione del mondo della MotoGP.

In questa prima parte del 2023, tuttavia, Morbidelli ha fatto vedere qualcosa in più rispetto al passato, strappando un buon quarto posto in Argentina e battendo il proprio compagno di squadra anche al Mugello ed al Sachsenring. Franco ha detto varie volte che con questa Yamaha è difficile puntare a buoni risultati, e la situazione sembra essersi invertita rispetto a qualche tempo fa.

Se prima era Morbidelli ad essere a rischio licenziamento da parte della casa di Iwata, ora sembra essere lui il pilota non troppo convinto a restare. Già in occasione del Gran Premio d’Italia ha manifestato qualche malumore, e negli ultimi tempi, le voci di mercato su di lui si sono insensificate. Nelle ultime ore, sono emerse indiscrezioni molto interessanti, che potrebbero vederlo protagonista con altre squadre già a partire dalla prossima stagione.

MotoGP, ecco le opzioni di Franco Morbidelli

Franco Morbidelli può diventare uno dei nomi caldi dell’estate 2023 per ciò che riguarda il mercato della MotoGP. In quel di Assen, il suo amico Alessio “Uccio” Salucci ha parlato di un grande affetto per il rider capitolino, e nelle sue vesti di team manager del Mooney VR46 Racing Team, sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte nel caso in cui si liberasse la sella di Marco Bezzecchi, nel caso in direzione Ducati Pramac.

Nelle ultime ore, è venuta fuori un’altra opzione per Morbidelli, che potrebbe diventare il compagno di squadra di Alex Marquez al team Gresini nel 2024. Infatti, le prestazioni di Fabio Di Giannantonio continuano ad essere pessime, ed in questo anno e mezzo ha dimostrato di non essere all’altezza della MotoGP.

Tuttavia, per Morbidelli non sarà così semplice, visto che c’è un altro giovane che scalpita per raggiungere la sella della Ducati privata del team di Nadia Padovani. Stiamo parlando di Tony Arbolino, che è al momento in testa al mondiale di Moto2 seguito a ruota dal fenomeno Pedro Acosta.

La volontà del suo manager Carlo Pernat è proprio quella di guidarlo nel team affiliato alla casa di Borgo Panigale, e siamo sicuri che ci sarà una bella sfida per assegnare quella sella. Ciò che ci sembra quasi certo è che Di Giannantonio non sarà confermato, visto che è sempre l’ultimo dei piloti Ducati, e che non è all’altezza di quella moto.