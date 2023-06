MotoGP, Bagnaia ancora nel segno di Valentino Rossi: dato assurdo

La MotoGP ad Assen ha visto trionfare Pecco Bagnaia, che ha segnato la storia con un successo nel nome di Valentino Rossi.

Con la vittoria nel Gran Premio d’Olanda della MotoGP, Pecco Bagnaia ha messo una seria ipoteca sul secondo titolo mondiale della sua carriera. Il rider torinese ha infatti portato a 35 i punti di vantaggio su Jorge Martin, che non è andato oltre il quinto posto in un fine settimana molto difficile per lui, mentre Marco Bezzecchi è finito a -36.

Si tratta di un margine che di certo non preclude ai due rivali di sognare ancora di vincere il campionato, ma non c’era mai stato un gap così importante sino ad ora. Il campione del mondo della MotoGP non poteva chiudere la prima parte di stagione in maniera migliore, visto che ora c’è davanti una lunga pausa estiva.

12 mesi fa, la situazione era del tutto diversa, visto che Pecco aveva sì vinto ad Assen, ma aveva un ritardo in classifica molto ampio da Fabio Quartararo, che pareva destinato a fare il bis mondiale. Tuttavia, la superiorità della Ducati e la grande determinazione di Bagnaia hanno poi cambiato del tutto le cose, ed ora lo scenario è ancora una volta del tutto favorevole all’italiano.

Inoltre, dopo la vittoria in Olanda, sono venute fuori due coincidenze che legano il nome di Bagnaia a quello di Valentino Rossi, che sono state rese possibili proprio dal grande successo ottenuto dal ducatista in quel di Assen. Andiamo a scoprire cosa è successo e perché questo dato può risultare determinante nella carriera di Pecco.

MotoGP, Pecco Bagnaia come Valentino Rossi

Subito dopo la vittoria di Pecco Bagnaia in quel di Assen, è emersa una statistica destinata ad entrare nella storia della MotoGP. Infatti, il campione del mondo in carica ha vinto per il secondo anno consecutivo il Gran Premio d’Olanda, cosa che, per l’ultima volta, era riuscita proprio al suo idolo Valentino Rossi, che da queste parti ha scritto la storia del Motociclismo.

Il pilota di Tavullia ci era riuscito nel biennio 2004-2005, ai tempi dei suoi primi due titoli mondiali con la Yamaha. Si trattava del periodo d’oro di Valentino Rossi, che all’epoca non aveva rivali in MotoGP, annientando una concorrenza che non faceva altro che mangiare la sua polvere, e ad Assen in particolare, non c’era mai nulla da fare per i rivali.

Le coincidenze non sono finite qui, visto che Bagnaia ha vinto il GP d’Olanda del 2023 il 25 di giugno. Si tratta dello stesso giorno in cui Valentino Rossi aveva vinto per l’ultima volta una gara in top class, visto che parliamo del 25 di giugno del 2017, proprio sul tracciato di Assen, altra coincidenza davvero strana e clamorosa.

Insomma, i nomi di questi due grandi campioni continuano ad essere legati in maniera indissolubile, ed ora c’è solo da attendere il ritorno in pista, previsto per il 6 di agosto a Silverstone, per vedere se verranno eguagliate altre statistiche. Pecco è pronto per allungare ancora in classifica ed ipotecare il titolo mondiale.