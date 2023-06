Con che auto gareggia Valentino Rossi? Un bolide incredibile

Valentino Rossi ha abbandonato le corse in moto per passare a quelle in auto, con la vettura che ha tra le mani che è un bolide.

Ci sono dei piloti che sembrano essere nati per stare in pista e davvero poco importa quale sia il numero delle ruote. Valentino Rossi ha rappresentato al massimo la straordinaria bellezza del mondo della MotoGP, ma per lui anche le automobili hanno un fascino unico.

Per tanti anni in passato si era parlato di un suo possibile approdo in F1, con gli sponsor che sarebbero impazziti di gioia. Indubbiamente avrebbe provato in tutti i modi a eguagliare il record probabilmente imbattibile di John Surtees.

Il Figlio del Vento inglese era stato capace di imporre il proprio dominio nel MotoMondiale alla fine degli anni ’50, per poi vincere in F1 nel 1964. Erano altri tempi e probabilmente sarebbe stato impossibile, ma durante i suoi anni da pilota del MotoMondiale, Rossi ebbe comunque modo di correre nel WRC.

Due esperienze nelle gare in Gran Bretagna e una in Nuova Zelanda, correndo per Peugeot, Subaru e Ford. Nel 2021 è giunto il triste momento di salutare la MotoGP, ma questo non ha in alcun modo fermato la voglia di Vale di correre.

Nel 2022 infatti è al GT Challenge Europe, con la sua prima esperienza che è stata a bordo della Audi R8 LMS Evo II con il suo Team, quello VR46. La collaborazione allora era già diretta con il Team WRT e la squadra belga ha deciso di inserirlo nella squadra ufficiale del 2023 e metterlo a bordo della BMW M4 GT3.

BMW M4 GT3 di Valentino Rossi: una macchina da sogno

La stagione di Valentino Rossi ha già regalato un grandissimo momento, infatti è riuscito per la prima volta in carriera nel GT Challenge Europe a salire sul podio. La gara da ricordare per lui è stata la seconda prova Brands Hatch, con un memorabile secondo posto.

Merito indubbiamente della crescita come pilota di automobili a gomme coperte di Valentino Rossi e allo stesso tempo va fatto un grande applauso alla favolosa BMW M4 GT3. Si tratta di un’automobile che nella sua versione di serie può essere venduta sia come coupé che come cabriolet.

Il suo valore di mercato oscilla tra i 72 mila e i 142 mila Euro, con il motore che è un portento. Si tratta di un 6 cilindri S55B30 con 300 di cilindrata, con la possibilità di erogare fino a 600 cavalli.

L’automobile ha così la possibilità di toccare un picco massimo di ben 250 km/h, numeri che permettono così alla BMW di aver creato un gioiello. La versione in pista è ancora più performante, ma risulta straordinaria anche nelle dimensioni.

La lunghezza è di 479 cm, la larghezza di 188 cm e l’altezza tocca i 139 cm. L’automobile dunque è stata per la prima volta portata nel mondo delle corse nel 2022 e ora, grazie anche a Valentino Rossi, sta ottenendo grandissimi risultati.