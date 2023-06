MotoGP, siparietto tra Bezzecchi e Bagnaia: Marco ha perso una scommessa

Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi stanno dominando in MotoGP, ed ora c’è una scommessa che il “Bez” dovrà pagare dopo Assen.

La MotoGP ci sta regalando tantissime gioie in salsa tricolore, visto che Pecco Bagnaia, già campione del mondo in carica ed avviato alla conquista del secondo titolo iridato, ha vinto il Gran Premio d’Olanda, seguito dall’amico Marco Bezzecchi. Questi due grandi talenti ci stanno facendo davvero divertire, e sembrano destinati a giocarsi qualcosa di molto importante tra di loro in futuro.

Il “Bez”, infatti, ha più volte dichiarato di voler guidare una Ducati ufficiale, anche rimanendo nel Mooney VR46 Racing Team. L’idea sarebbe quella di utilizzare, per il 2024, la moto della stagione corrente, cosa che era accaduta lo scorso anno, mentre la sua squadra, per questa stagione, ha deciso di puntare su quella del 2022.

Con il passare delle gare, questo potrebbe essere un grosso svantaggio, visto che la Desmosedici GP23 ha molto più margine di sviluppo rispetto alla vecchia, ma Bezzecchi sta comunque facendo una stagione strepitosa. Il rider romagnolo è staccato di soli 36 punti da Bagnaia, e con il secondo posto di Assen si è riportato a -1 da Jorge Martin in classifica mondiale.

Ciò significa che il dominio della casa di Borgo Panigale è davvero totale, e che per la concorrenza non c’è nulla da fare se non inchinarsi alla superiorità delle moto italiane. Purtroppo, nella lotta per il top della MotoGP non è invischiato Enea Bastianini, dal quale ci si attendeva molto, ma le cui ambizioni mondiali sono state spazzate via sin da subito. L’entrata folle di Luca Marini nella Sprint Race di Portimao lo ha portato all’infortunio alla scapola, costringendolo a saltare troppe gare.

Questo significa che l’unico italiano che può contrastare Bagnaia è proprio il talentuoso Bezzecchi, il quale, tuttavia, dovrà fare un miracolo per pensare di tenere aperto un campionato già ben indirizzato. A questo punto, cerchiamo di capire cosa è accaduto nel dopo gara in Olanda, dove Pecco e Marco ci hanno regalato un siparietto molto divertente.

MotoGP, ecco cosa dovrà fare ora Bezzecchi

Marco Bezzecchi è ormai un protagonista della MotoGP attuale, e sarà curioso capire quanto durerà il rapporto di amicizia sincero che c’è oggi con Pecco Bagnaia, visto che presto saranno in lotta più ad armi pari. Dopo il Gran Premio d’Olanda, come potrete vedere dal video qui postato, c’è stato un simpatico siparietto tra i due.

che coppia questi due 😂💛 pic.twitter.com/dRuyFwbzNn — elena (@fosforilazione) June 26, 2023

Bagnaia ha infatti ricordato a Bezzecchi l’esistenza di una scommessa tra i due, con il “Bez” che ha perso in questo accordo. Come potrete ascoltare, Marco dovrà ora offrire una cena in un ristorante molto costoso al suo collega, ma è la risposta dell’alfiere del Mooney VR46 Racing Team che è tutta da ridere.

Bezzecchi ha infatti affermato: “Te hai troppi soldi in confronto a me, me lo dovresti pagare tu“. Comunque vada, è davvero bello vedere due ragazzi italiani, grandi protagonisti della MotoGP, coltivare un’amicizia così sincera, nella speranza di vederli sempre più spesso in battaglia per le posizioni di vertice. Ci aspetta una grande sfida.