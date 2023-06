Vuoi una Dacia Sandero ad un prezzo stracciato? C’è una promozione davvero incredibile

La Dacia è diventata una garanzia per gli italiani. Le utilitarie e i SUV della casa romena sono gettonati anche tra i più giovani. Ecco l’offerta prevista per la Sandero.

La Dacia Sandero è un’utilitaria del segmento B, realizzata in partner con il costruttore francese Renault. L’auto è arrivata alla sua terza generazione, avendo riscontrato un successo importante in molti mercati, tra cui Europa, Russia, America Latina, Iran e Africa. Il primo modello presentava un design un po’ antiquato rispetto all’anno d’uscita.

La prima gen, sviluppata presso il Technocentre Renault vicino a Parigi, in Francia, insieme ai centri di ingegneria regionali con sede in Brasile e Romania, venne svelata al Salone di Francoforte del 2007. L’auto romena sfruttò il know-how della Renault per sviluppare un progetto molto interessante. Il design della prima Sandero non era il massimo, ma sul piano della versatilità era perfetta per le nostre strade. Piccola, agile e con una discreta abitabilità fu rimodernata con un facelift nel 2011 in alcuni Paesi.

Altro dettaglio non di poco conto riguardava l’aspetto sicurezza della Sandero. Sin dal suo primo modello fu dotata di diversi airbag. Le ultime versioni erano equipaggiata dall’ABS Bosch 8.1 di ultima gene che incorporavano EBD ed EBA (assistenza alla frenata di emergenza). Il passeggero anteriore, ha avuto 3 stelle per gli adulti, 4 stelle per i bambini occupanti e 1 stella per i pedoni.

La Sandero di seconda generazione è stata svelata al Salone di Parigi 2012, anche nella versione Stepway. Con un profilo più da crossover coinvolse una nuova fetta di mercato, ma è stata immessa sul mercato nelle concessionarie solo nel 2013. L’ultima generazione, prodotta a Mioveni in Romania, è stata commercializzata con motori a tre cilindri. Le motorizzazioni sono le seguenti: 1,0 litri aspirato con 65 CV (48 kW) e un manuale a 5 marce; un turbo da 1,0 litri con 90 CV (66 kW) e una opzione tra un manuale a 6 marce o CVT.

La promo della nuova Dacia Sandero

La versione più potente del motore, targata ECO-G 100 Bi-Fuel, presentava 100 CV (74 kW) e un cambio manuale a 6 marce. Equipaggiata da un servosterzo elettrico, fari a LED, assistenza alla frenata di emergenza, avviso di angolo cieco, assistenza al parcheggio è dotata di tutte le tecnologie più moderne, tra cui un display touchscreen, integrato da 8 pollici con supporto per Android Auto e Apple CarPlay.

Nel 2022, la Dacia ha scelto di effettuare un restyling importante, integrando nella calandra un nuovo logo con un volante modificato. L’auto, a partire da 12.500 €, è tra le più economiche oggi del mercato. La promo permette con una rata mensile di 139 € di avere la vettura, dopo un anticipo € 4.000 TAN 6,99% – TAEG 9% – 36 rate.

La rata finale è di 10.318€ oppure si è liberi di restituirla in concessionaria. Il tutto dipende dall’ approvazione Mobilize Financial Services. Sono inclusi nella rata 3 anni di protezione auto e 3 anni di manutenzione ordinaria, in caso di adesione. Nel caso fosse interessati vi consigliamo di approfondire online i termini del finanziamento PlusValore Dacia e recarvi nella concessionaria più vicina.