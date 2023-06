FIAT, cresce il prezzo della Panda: questa promo va colta al volo

Rispetto al passato il prezzo base di una FIAT Panda è cresciuto in modo sensibile. Per questo motivo non bisogna lasciarsi sfuggire le promozioni più vantaggiose.

La Panda rimane sempre una delle auto più gettonate dagli italiani. Al top delle classifiche di vendite, insieme alla sorella FIAT 500 e Lancia Ypsilon, la Panda incarna tutte le caratteristiche dell’utilitaria per eccellenza. Comoda nel traffico e nelle manovre di parcheggio, versatile e spaziosa il giusto, l’entry level della casa torinese rappresenta una garanzia per le nostre strade.

La Panda, specialmente nelle precedenti versioni 4X4, rappresenta un nome noto anche al di fuori del confini italiani. La primissima serie è stata opera del geniale Giorgetto Giugiaro nel 1980. La seconda, invece, lanciata nel 2003 è nata da una idea di Giuliano Biasio per Bertone, mentre l’ultima prodotta nel 2012 è stata realizzata nel centro stile Fiat sotto la direzione di Roberto Giolito. Tutti grandi nomi per tutte vetture che hanno sbancato nelle classifiche di vendita.

In più di 40 anni addirittura 8 milioni di esemplari sono stati immessi sul mercato. Dopo i successi della 600, della 500 e della 126 e della 127, Giugiaro riuscì a rivoluzionare tutto negli anni ’80 con l’arrivo della Panda. Le linee, a differenza delle sinuose linee delle vetture precedenti, era squadrate. Inizialmente l’auto aveva un motore bicilindrico raffreddato ad aria della 126, mentre dalla 127 prese il quattro cilindri da 903 cm³.

La vettura rimase in produzione sino al 2003, quando venne sostituita dal nuovo modello più spazioso. L’auto assunse delle connotazioni più moderne, con versioni bifuel a GPL e Natural Power a metano e i modelli per l’off-road leggero come la 4×4 e la Cross. Nel 2012 è giunta sul mercato la terza serie con diverse motorizzazioni. La più ambita, negli ultimi tempi, è la versione ibrida.

FIAT Panda, largo alla promo

Rispetto al passato il prezzo della piccola di casa FIAT è aumentato. La Panda 1.0 70 CV Hybrid da listino parte da 15.750 (IPT e contributo PFU esclusi), con la promo può scendere a €13.950 oppure €12.450 solo con finanziamento (Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services). Il sistema di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a. funziona con un anticipo 4.045 € con un importo totale del credito parti a 8.711 €.

L’importo totale dovuto 12.730 € composto da: importo totale del credito, spese di istruttoria 395 €, interessi 3.391,24 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 22,77 €. L’offerta prevede servizi facoltativi di Identicar: 12 mesi 263 €, Tyre Insurance 42,9 €. In totale sono 60 rate: n° 2 rate da 0 €, n° 57 rate da 99 € incluse spese di incasso mensili di 3,5 € e una Rata Finale Residua di 7.057,25 € (pari al Valore Garantito Futuro).

L’offerta Stellantis Financial Services S.p.A. soggetta ad approvazione. Le spese di invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 8,25%, TAEG 10,49%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 50.000 km. Il mezzo si può ordinare online con un piccolo anticipo di massimo 500€ e poi ritirarlo in concessionaria.