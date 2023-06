La FIAT Panda 4×4 è un’icona italiana, ed ora c’è la possibilità di tornare ad acquistarne una. Tutti i dettagli sul modello.

C’è grande concitazione in casa FIAT durante questo periodo, visto che è in corso un grande lavoro su tanti nuovi modelli. Ultimamente, sono emerse le prime immagini di quelli che usciranno a breve, ovvero la piccola Topolino, una minicar derivata dalla Citroen AMI, e la Nuova 600.

Quest’ultima sarà un Suv di Segmento B, che si prospetta un modello molto interessante, ma sarà la Panda del 2024 la vettura che segnerà l’avvento di una nuova era. Oltre ad essere quasi del tutto elettrica, visto che ci sarà una sola versione GPL ed una Mild Hybrid, anche il design subirà una rivoluzione.

Soprattutto gli interni della FIAT Panda del futuro, infatti, saranno ispirati allo storico Lingotto, il luogo dal quale sono usciti i modelli più iconici di questo costruttore. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quella che è una Panda celebrativa, che risveglia un mito che nessuno ha mai dimenticato. Ecco di che modello si tratta.

FIAT, ecco la 4×4 40° Anniversario che fa già sognare

La storia della FIAT Panda 4×4 è lunghissima, ed in questo 2023 compie ben quarant’anni. Proprio per questo, la casa di Torino ha pensato ad un modello speciale che ne celebra i successi, la Panda 4×4 40° Anniversario. Essa verrà prodotta in edizione limitata, visto che ne vedremo solamente 1.983 esemplari, ma ognuno di essi sarà molto speciale.

Il numero di unità che verrà prodotto non è un caso, visto che fa riferimento proprio all’anno di uscita della prima 4×4, che era il 1983. Si tratterà di una sorta di mini-fuoristrada, adatto per solcare anche i fondi più complessi, come è sempre stato per questa tipologia di Panda.

Il design riprende quello della Panda Cross, con la carrozzeria che avrà un elegante color Avorio, con cerchi bicolore sulle ruote da 15″. La calotte degli specchietti sarà nera, e sulle modanature laterali ci sarà scritto, in rosso, 4×40°, proprio per sottolinerare questo storico anniversario, che meglio di così non poteva di certo essere celebrato.

Gli interni saranno esclusivi, con il coloro avorio che domina anche in questo caso, ed anche qui troveremo delle icone celebrative per questa storica ricorrenza. Sulla fascia superiore degli schienali dei sedili troveremo una doppia cucitura rossa ed un tessuto riciclato sugli inserti centrali, a conferma del grande lavoro che la FIAT ha svolto per un anniversario che farà battere i cuori a tutti.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, potrete dare un’occhiata alle prime immagini di questa nuova Panda, di cui ancora non si conoscono dettagli relativi alle motorizzazioni, anche se è molto gettonato l’1.0 Hybrid, scongiurando così l’utilizzo dell’elettrico, almeno in questa versione.

Per quello che riguarda, invece, la data di uscita, potremmo essere molto vicini, visto che si parla di fine giugno. Per chi fosse interessato, è bene affrettarsi, visto che sono presenti pochi modelli disponibili, e sicuramente ci sarà una grande richiesta. Sconosciuto anche il presto, che in questi giorni verrà sicuramente annunciato.