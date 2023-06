Valtteri Bottas ci ricasca: è tutto nudo e la foto fa scandalo sui social

L’ex pilota della Mercedes, Valtteri Bottas, ha posato di nuovo nudo in un lago. Il finlandese, oggi in Sauber, ha lasciato i tifosi senza parole.

Un tempo si parlava di Valtteri Bottas in chiave mondiale, essendo stato per anni il fido teammate di Lewis Hamilton in Mercedes. Da quando è arrivato in Alfa Sauber non ha più lottato, naturalmente, per podi e vittorie. La sua carriera è stata costellata di risultati positivi, sino al termine del 2021, anno dell’ultimo titolo costruttori del team di Brackley.

Valtteri ha iniziato a correre in diversi campionati finlandesi, facendosi subito notare per la vittoria nel 2004 dell’ICA Junior. Nel 2007 lottò nella serie britannica Formula Renault 2.0 Winter Series, conquistando tre vittorie e un secondo posto nelle 4 gare in programma del calendario. Nel 2008 ha vinto la Formula Renault Eurocup. Prese parte, in seguito, alla Formula 3 Euroseries nel team ART Grand Prix e qui ebbe la possibilità di essere messo sotto contratto dalla Williams nel 2010.

Fece, finalmente, il suo esordio in F1, prendendo il posto di Bruno Senna nelle prove libere di 15 tappe del calendario. Dopo aver dimostrato di essere un pilota molto affidabile prese il posto del brasiliano, diventando il teammate di Pastor Maldonado per la stagione 2013. Nella sua prima annata conquistò appena 4 punti, arrivando ottavo nel GP degli Stati Uniti. Nella stagione successiva, su una validissima FW36, mise a segno i primi podi della sua carriera nella massima categoria del Motorsport.

Il finlandese arrivò quattro volte al terzo posto, sfiorando la vittoria in due occasioni. In Gran Bretagna e Germania arrivò secondo, facendosi subito notare dai top team. Dopo altre due ottime annate in Williams fu scelto da Toto Wolff per sostituire il campione del mondo Nico Rosberg in Mercedes. Il ritiro a sorpresa del tedesco, al termine del 2026, spalancò le porte di Brackley al nativo di Nastola.

Il nudo di Valtteri Bottas

In cinque anni in Mercedes il classe 1989 ha sempre portato a casa ottimi risultati. Non è riuscito a sfidare sino all’ultimo atto di un campionato l’esperto Lewis Hamilton, ma con diligenza e regolarità ha permesso al team di raggiungere lo straordinario risultato di 8 titoli costruttori di fila. Oggi annaspa con soli 5 punti in classifica al volante della C43. Con il team di Hinwil non può ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Nella sua prima annata in Alfa Romeo Sauber, il finlandese ha conquistato 49 punti, chiudendo al decimo posto della graduatoria. Gli unici due risultati buoni della stagione sono arrivati in Bahrain e in Canada con, rispettivamente, una ottava e una decima posizione. Bottas ha deciso di festeggiare l’arrivo dell’estate con uno scatto piccante lanciato sul suo profilo Instagram.

Il credit dell’immagine in alto va a Tiffany Cromwell, compagna del pilota. La nota ciclista ha puntato la camera sul lato B del ragazzo, lasciando basiti i fan della F1 e il suo teammate Zhou. Non è la prima volta che Bottas si lancia in nudi artistici. Lo scorso anno, almeno il lato B in acqua del finlandese, era stato immortalato per scopi benefici. Stavolta è puro divertimento sui social.