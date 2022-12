Chi è la moglie di Valtteri Bottas? E’ una donna bellissima

Valtteri Bottas è uno dei piloti più apprezzati in questi anni di F1, per questo motivo la sua vita è davvero tutta dedicata allo sport.

In questi ultimi anni in Formula 1 non ci sono dubbi sul fatto che Valtteri Bottas abbia rappresentato sicuramente uno dei migliori piloti delle circus, con i suoi anni Mercedes che gli hanno permesso così di poter vincere un gran numero di gare, ma ovviamente ha potuto portare avanti anche la sua vita privata.

Arrivare fino in Formula 1 è un sogno per tutti quanti piloti, dato che questa è la categoria regina delle quattro ruote, ma l’obiettivo principale deve sempre essere quello di poter diventare un vincente.

Dunque una volta entrati all’interno di questo straordinario mondo il più grande obiettivo era ovviamente quello di poter essere acquistati da una scuderia di primissimo piano, una di quelle che può dare l’occasione di diventare davvero immortali.

Anche in questa realtà comunque è giusto sottolineare come ci siano i primi e i secondi piloti, con Valtteri Bottas che non ha mai messa assolutamente in discussione il fatto di essere inferiore alla guida rispetto alla Lewis Hamilton, ma il suo ruolo di scudiero è sempre stato davvero perfetto.

Il suo rapporto con Hamilton inoltre è sempre stato davvero molto positivo, infatti anche in questo mondiale, con i due che ormai corrono per scuderie diverse, hanno avuto l’opportunità di poter ridere e scherzare In diverse occasioni.

Alla fine Bottas è un pilota che forse avrebbe avuto anche l’occasione di poter migliorare e perfezionare sempre di più la propria carriera, con le qualifiche che sono sempre state il suo fiore all’occhiello, peccato per qualche problema nei sorpassi in gara.

Ricordiamoci sempre però che anche i piloti sono delle persone normali, per questo motivo la possibilità di portare avanti una vita privata è comunque per loro fondamentale.

Bottas però sembra davvero ossessionato dallo sport e dalla velocità, tanto è vero che anche sua moglie è una sportiva a tutti gli effetti.

Quando si parla di Lady bottas si sta riferendo a Tiffany Cromwell, una ciclista australiana che ha ottenuto grandi risultati in carriera ed è della classe 1988.

Non è assolutamente un caso che bottas si è sposato con una delle migliori atlete del ciclismo mondiale, infatti questa è una delle sue grandissime passioni, con la Cromwell che ha ottenuto grandi risultati in carriera.

Ricordami infatti come in tantissimo occasioni vediamo i due può stare una serie di storie su Instagram nelle quali si fanno vedere nel momento in cui si trovano proprio all’interno di strade sterrate e molto complicate a bordo della propria bicicletta.

Andiamo però a vedere nel dettaglio qualcosa di più sulla carriera di Tiffany Cromwell, una di quelle che ha avuto davvero una grande passione anche per l’Italia.

Tiffany Cromwell è lady Bottas: chi è e cosa ha vinto?

Dal 2009 Tiffany Cromwell fa tutti gli effetti parte della nazionale australiana di ciclismo su strada, dunque è una di quelle che ha saputo fare carriera.

Sappiamo benissimo come il Giro d’Italia sia uno degli eventi maggiormente seguiti non solamente nel Belpaese, ma più in generale in tutto il mondo, dunque ben figurare in esso, che sia nella versione maschile o femminile, è assolutamente un motivo d’orgoglio.

Nella sua carriera sono state due le vittorie di tappa di Tiffany Cromwell nella più importante competizione del Belpaese, con la prima che avvenne nel 2012, in occasione della Polesella e Molinella, mentre la seconda fu nel 2016 con la tappa tra Costa Volpino e Lovere.

Ovviamente ha avuto modo di poter mettersi in evidenza anche in altre gare, ma vedendo il suo palmares notiamo come la sua competizione preferita sia proprio il giro d’Italia.

Dalle 2008 alle 2022 infatti ha mancato la tappa più importante del ciclismo italiano solamente in questa edizione, dove per la prima volta in carriera ha deciso di prendere parte al Tour de France.

Non è mai andata comunque vicina alla vittoria della grande corsa a tappe , con i suoi migliori risultati che sono stati ottenuti nelle annate 2012 e 2013 con due undicesimi posti, ma nonostante questo ha avuto modo di poter sempre far parte della squadra australiana.

Un grande motivo d’orgoglio è stato anche quello di poter rappresentare la sua nazione in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, con la gara in linea che l’ha vista chiuderò il 26° posto.

Insomma non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Valtteri Bottas abbia trovato una vera e propria collega da un punto di vista sportivo come compagna di vita, con i due che hanno sempre dimostrato grande affidamento.

Sono moltissime le storie nelle quali i due si trovano davvero in totale sintonia, per questo motivo fa davvero molto piacere vedere come il pilota finlandese abbia trovato non soltanto la felicità da un punto di vista lavorativo, ma anche per quanto riguarda la vita sentimentale.