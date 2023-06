MotoGP, è in arrivo un terremoto: la Honda fa tremare il Motomondiale

La Honda è la moto peggiore della MotoGP attuale, ed ora sta venendo fuori una teoria assurda. Ecco cosa può accadere.

La MotoGP vive una fase complessa ed in cui c’è grande disinteresse da parte del pubblico, anche se questo inizio di 2023 ha messo in mostra alcuni segnali di ripresa rispetto allo scorso anno. Tuttavia, la dittatura delle Ducati non è di certo un bello spot, visto che ormai le gare sono fin troppo scontate, anche se per noi italiani è un grande orgoglio. La casa di Borgo Panigale ha costruito dei missili che non hanno rivali, e la concorrenza sta a guardare. La Honda, tra le altre, pare quella messa peggio.

Il colosso giapponese è il marchio che è di gran lunga il più vincente nella storia della MotoGP, ma è ormai a bocca asciutta dal 2019. L’ultimo ad imporsi è stato ovviamente Marc Marquez, che però si è poi infortunato l’anno dopo, in corrispondenza con l’inizio del crollo tecnico della casa dell’ala dorata.

La Honda non riesce a riportare al top la RC213V, che ormai, assieme alla Yamaha, è diventata la moto peggiore del gruppo, in un declino delle case giapponesi che sino a pochi anni fa appariva impossibile. Adesso, invece, la strada è segnata, e stanno emergendo segnali inquietanti sul futuro.

MotoGP, la Honda potrebbe lasciare molto presto

Nelle ultime ore, si è fatto largo una teoria che potrebbe sconvolgere la MotoGP. Secondo quanto riportato da “Repubblica“, ci sarebbe infatti la possibilità che il colosso giapponese molli del tutto il Motomondiale, e che tutto ciò possa accadere già dal 2025, ovvero l’anno successivo alla scadenza del contratto di Marc Marquez.

Tuttavia, pare che il nuovo manager del nativo di Cervera, ovvero Jimmy Martinez, abbia richiesto addirittura un’uscita anticipata dal contratto, che lo porterebbe a scendere dalla RC213V già al termine del 2023. Un’altra conferma relativa al possibile addio della Honda è arrivata dal giornalista spagnolo Emilio Perez, che è una delle fonti più autorevoli della MotoGP, ma anche un grande amico dello stesso Marquez, che pare davvero far temere il peggio in merito alla permanenza del colosso nipponico.

Per la top class, ovviamente, l’addio di un marchio storico come la Honda sarebbe una catastrofe con ben pochi precedenti, ed andrebbe a copiare quanto fatto dalla Suzuki. Ovviamente, quest’ultima casa ha una storia molto meno vincente e duratura rispetto alla Honda, ma dirle addio fu già un colpo molto duro per la Dorna.

La Honda, al momento, sembra essere interessata ad altri progetti, più improntati sulle quattro ruote. Infatti, la casa dell’ala dorata sta dominando in F1 con la Red Bull, dalla quale però si separerà alla fine del 2025, facendo spazio ai motori Ford, trovando però un’altra sistemazione.

Infatti, circa un mese fa è stato ufficializzato l’accordo che legherà la Honda all’Aston Martin, la quale abbandonerà la Mercedes per legarsi al colosso giapponese. L’obiettivo è quello di vincere con la casa di Lawrence Stroll, e questo potrebbe portare ad un costante disinteresse verso il motociclismo.