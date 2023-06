Che macchina ha Greta Thunberg? La scelta vi sorprenderà

La bambina ecologista è diventata adulta e, dopo essersi presa la patente, ha scelto di puntare su vetture molto note.

Chi non conosce Greta Thunberg, probabilmente, non segue le dinamiche eco green che stanno invadendo il mondo. La svedese, all’età di 15 anni, nel 2018 si schierò contro i principali esponenti politici che non avevano intrapreso una battaglia seria contro i fenomeni di cambiamento climatico, presentandosi con un cartello con la scritta Skolstrejk för climate (Sciopero scolastico per il clima).

La Thunberg ha fatto molto parlare di sé da allora, per i suoi modi diretti e molto schietti. La sua capacità di attirare seguaci ha creato un impatto, rendendola anche ricca. Il suo patrimonio netto, secondo molti siti web specializzati sul calcolo degli introiti dei vip, si aggirerebbe già su un milione di euro. Non male per una ragazza che sembrava distante dalle dinamiche economiche e convinceva la sua famiglia ad avere un differente approccio alla vita.

Ha preso parte anche ai Fridays For Future, manifestando in modo deciso contro le petroliere nel porto di Malmö, in Svezia. E’ stata arrestata, dopo aver bloccato, per cinque giorni, le operazioni nel porto e portata via dalle forze dell’ordine. Parla un inglese fluente e la maggior parte delle sue interazioni pubbliche sono in inglese, dando dimostrazione anche di un carattere molto deciso. Nonostante la giovane età non si è mai lasciata intimidire. Il suo parco auto vi lascerà senza parole.

Il garage di Greta Thunberg

La sua collezione di vetture è cominciata con l’acquisto di una Tesla Model 3. La vettura americana, tutt’altro che a buon mercato, presenta un design minimal e potenti batterie agli ioni di litio. La vettura elettrica più nota al mondo presenta 425 CV ed un’autonomia fino a 358 miglia con una guida tranquilla e sicura. La Tesla Model 3 parte da 41.490 euro. Tesla Model 3 Long Range costa 52.990 euro, mentre la variante Performance scatta da 59.990 euro.

La vettura elettrica prima costava anche di più, poi è intervenuto Elon Musk a calare un po’ i prezzi. La Model 3 è stato il primo modello della casa californiana ad usare pacchi batterie composti dalle celle 2170, le medesime usate nei Powerpack e nel Powerwall 2. La vettura ha segnato un successo clamoroso, specialmente in Nord Europa e negli Stati Uniti.

La Tesla non è l’unica vettura del parco auto della Thunberg. Sono presenti, infatti, anche altri modelli elettrici, molto noti all’estero. Entrando di diritto nei libri di storia, la Toyota Camry è stato un veicolo ibrido importantissimo nel percorso di crescita della Toyota. La vettura, lanciata nel 1982, oggi è dotata di un motore a benzina da 2,5 litri che eroga 176 CV. La Camry parte da quasi 28mila dollari e non è importata alle nostre latitudini.

Infine, Greta Thunberg è stata paparazzata anche all’interno di una BMW I3, utilitaria con motori elettrici da 18,2 kWh, 27,2 kWh e 37,9 kWh. Questo mezzo può arrivare ad una velocità massima di 150 km/h. Ai suoi convegni a Torino, inoltre, l’attivista non si è presentata con la Tesla con cui è solita viaggiare. E’ stata accompagnata a bordo di una Renault Zoè.