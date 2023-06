La storica Renault 5 è pronta a tornare in commercio? La clip fa già il giro del mondo

In casa Renault continua lo sviluppo della nuova 5, che sarà del tutto elettrica e che nasconde molte novità. Ecco come sarà.

L’elettrico sta man mano conquistando il mercato dell’auto, con la Renault che sta preparando il debutto di tanti nuovi modelli destinati a non usufruire del motore a combustione. Ormai da più di un anno si parla del ritorno di un nome storico, che punterà proprio sulle emissioni zero.

Stiamo parlando della Renault 5, uno dei modelli più amati della casa della Losanga, che nel 2024 tornerà sul mercato con una versione a batterie. Le novità sono davvero tante, con il marchio francese che sta testando i primi muletti in condizioni estreme, sul ghiaccio ed al freddo polare. Scopriamo qualcosa in più su questo nuovo modello.

Renault, ecco le ultime novità sulla 5

Nel 2024, sarà pronta la nuova Renault 5, che sarà una citycar elettrificata pronta a rivoluzionare il mercato delle quattro ruote, riportando anche in vita un nome storico legato alla casa della Losanga. Nel 2021, ne venne svelato un prototipo, che farà da base a questo splendido modello, il quale ha tante caratteristiche che la possono rendere unica.

Per ciò che riguarda il design, ci saranno diversi elementi che ricorderanno il modello storico, ovvero quello che fu introdotto sul mercato nel 1972, sino ad uscire dalla produzione nel 1985. Tutti ricordano con gran piacere quel modello, ed è per questo che il marchio di Luca De Meo ha deciso di riportarne in vita la stessa denominazione.

Negli ultimi giorni, la casa transalpina ha fatto sapere di aver completato la produzione dei primi nove prototipi, che hanno superato senza problemi i primi test. I muletti che sono stati utilizzati sono stati costruiti sulla piattaforma CMF-B EV, che si occupa di realizzare i modelli compatti, ovviamente nella loro variante ad emissioni zero, visto che della 5 non ci saranno versioni con motore a combustione.

Questa piattaforma, secondo quanto dichiarato dalla Renault, permetterà un risparmio di circa il 30% sui costi di produzione rispetto ai modelli costruiti negli ultimi anni, come la Zoe, prima citycar elettrica del marchio francese. Il motore sarà molto compatto, sincrono a rotore avvolto, con un’architettura interna del tutto rivista.

Sarà alimentato da una batteria composta da ben quattro moduli, secondo quanto riportato da “AlVolante.it“. Questa modalità di costruzione ha permesso di ridurre il peso di circa 15 kg se la confrontiamo con l’accumulatore della Zoe, ma è chiaro che in un mondo ancora così da scoprire come quello delle emissioni zero, sia normale sviluppare nuove tecnologie in breve tempo.

La vettura, o meglio, i primi prototipi che sicuramente verranno poi ottimizzati per la versione finale, sono stati provati nella Lapponia svedese, in condizioni estreme con -30 gradi centigradi. L’obiettivo è quello di mettere alla frusta tutti i sistemi, in modo da far emergere tutte le eventuali criticità.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Bbros Auto“, potete farvi un’idea di quelle che sono le forme immaginarie di questo modello, basate sulla concept car. Da quanto si apprende, il modello definitivo non dovrebbe discostarsi molto, e c’è grande attesa per scoprirlo senza filtri.