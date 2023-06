Alfa Romeo, in arrivo un’altra novità: ecco la Giulia 100° anniversario

L’Alfa Romeo ha presentato un modello unico ed inimitabile, il tutto per festeggiare un grande anniversario. Ecco tutti i dettagli.

Il marchio Alfa Romeo è immerso in un periodo molto positivo, testimoniato dai dati di questi primi mesi del 2023. Ponendoli a confronto con quelli del passato, in termini di vendite, si sono registrati dei decisi passi in avanti, che testimoniano il boom tanto voluto da Stellantis per risollevare un costruttore glorioso, che in un passato non troppo lontano era caduto in basso.

Il primo a volere la rinascita del marchio del Biscione era stato Sergio Marchionne qualche anno fa, con i lanci della berlina Giulia e del Suv Stelvio, che hanno fatto da “motore” per la ripartenza. Dei risultati strabilianti li sta ottenendo, di recente, il Suv Tonale, presentato nel febbraio del 2022, e che ha fatto, a tutti gli effetti, la storia della casa di Arese.

Si tratta infatti della prima vettura ibrida mai prodotta dall’Alfa Romeo, anche se sono disponibili versioni solamente a benzina o diesel, senza il supporto della parte elettrica. Tra pochi mesi debutterà la nuova supercar, la 33 Stradale, che però sarà a dir poco unica ed esclusiva, principalmente per due motivi.

Infatti, sarà prodotta in solamente 33 unità, ognuna delle quali dal valore di 1,5 milioni di euro. Nascerà come auto a benzina, ma presto arriverà anche la versione elettrificata. A proposito di emissioni zero, nel 2024 arriverà il nuovo B-Suv, che sarà anche il primo veicolo della storia del Biscione ad abbandonare il motore termico, pur lasciando ai clienti la possibiltà di scelta.

Tutto ciò non sarà possibile con la nuova versione della Giulia, che nel 2025 sarà solo elettrica. Il prossimo anno arriverà il restyling della Quadrifoglio, cosa valida anche per il Suv Stelvio, ma tutto ciò verrà dopo il debutto di un modello strepitoso, che si è visto per la prima volta in questi giorni.

Alfa Romeo, ecco la Giulia 100° Anniversario

Alla Mille Miglia della scorsa settimana, si è vista per la prima volta in pubblico l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario, una versione speciale di questa splendida berlina prodotta per celebrare il secolo del marchio che racchiude tutta la sportività della casa di Arese. Alla versione “base”, già di per sé estrema, si aggiungono alcuni particolari estremi, come gli splitter, alette, minigonne, ed anche alcuni segni distintivi in termini di design, con proiettori a matrice LED e disegno ad “U”.

Non può mancare lo storico logo del Quadrifoglio, che 100 anni fa veniva al mondo e che oggi è ancora così importante per l’Alfa. Il motore è arrivato a quota 520 cavalli, ed è sempre il V6 2.9 a benzina della Quadrifoglio, ma potenziato di altri 10 cavalli, tanto per farla diventare ancora più esclusiva e performante.

Purtroppo, l’Alfa Romeo ne produrrà solamente 100 esemplari, in onore proprio del centesimo anniversario del Quadrifoglio, che verranno venduti in Europa, Regno Unito e Cina, senza guardare al mercato americano. Il prezzo non è ancora stato reso noto, ma considerando che la versione standard toccava i 100.000 euro, è lecito attendersi un netto rialzo, che sicuramente ridurrà il numero di clienti disposti a comprarla.