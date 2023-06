Bagnaia spaventa gli avversari, poi l’annuncio su Bautista: in Ducati si gongola

Pecco Bagnaia è stato tra i protagonisti della conferenza stampa del GP d’Olanda, dove vuole fare il bis dopo il successo dello scorso anno.

Il re di Assen lo scorso anno è stato Pecco Bagnaia, che proprio da qui riuscì a dare un nuovo slancio alla sua stagione, poi terminata con la vittoria del titolo mondiale nel gran finale di Valencia. Tornando a 12 mesi fa, il campione del mondo pagava un distacco di ben 91 punti da Fabio Quartararo dopo il tonfo del Sachsenring, e tutto sembrava ormai scritto.

Il Gran Premio d’Olanda rimise tutto in gioco, con l’alfiere della Yamaha che fu costretto al ritiro dopo il contatto con l’Aprilia di Aleix Espargarò, che gli valse anche un long lap penalty per la gara successiva di Silverstone. Pecco fu perfetto, andando a vincere dopo essere partito dalla pole position, precedendo Marco Bezzecchi, al primo podio in MotoGP, e Maverick Vinales, ai tempi in cui la casa di Noale poteva ancora contare su un mezzo molto competitivo.

La Ducati, da quel momento in avanti, ha impresso una netta dittatura, che mantiene ancora oggi. Bagnaia si presenta all’università della MotoGP con 160 punti, a +16 su Jorge Martin. Lo spagnolo, pur guidando per il team satellite Pramac, si sente assolutamente immischiato nella lotta per il titolo mondiale.

Il talentuoso rider iberico ha messo in atto un week-end perfetto in Germania, vincendo sia la Sprint Race che la gara di domenicale, nella quale ha piegato per appena 64 millesimi il campione del mondo in carica. Ora la sfida si sposta in Olanda, dove Pecco parte come favorito visto il suo passato su questa pista.

Bagnaia, ecco la sua previsione ad Assen

Nella conferenza stampa del Gran Premio d’Olanda, non poteva di certo mancare Pecco Bagnaia, ovvero il leader della classifica mondiale e vincitore qui un anno fa. Il campione del mondo in carica si è presentato con un sorriso a 32 denti, consapevole della grande superiorità della sua Ducati.

Ecco le sue parole: “Questo è sicuramente un week-end speciale. Adoro questa pista, è una delle mie preferite in assoluto. Sono sicuro che la nostra moto andrà alla grande e che si adatterà al meglio a questa tipologia di tracciato, la Ducati va alla grande su questo tipo di circuiti. Bisogna essere molto precisi e tecnici qui, tutti punti di forza della nostra moto“.

Bagnaia ha poi aggiunto: “Mi auguro di ripetermi e vogliamo essere competitivi come nel 2022. La lotta con Martin di domenica scorsa? Sia lui che Bezzecchi sono molto veloci, andranno molto forte su questa pista e vogliono essere dei miei rivali per il titolo mondiale. Mi piacerebbe vivere un’altra sfida con Jorge, ma magari con un risultato finale differente“.

Per concludere, a Pecco è stato chiesto anche un parere sul test di Alvaro Bautista sulla Ducati Desmosedici GP23, quello effettuato ad inizio settimana sulla pista di Misano: “Credo sia andato molto forte e devo dire che mi piacerebbe molto vederlo in un week-end di gara, magari in pista come una Wild Card. Vedremo come andrà a finire“.