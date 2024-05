Auto, sembra un pezzo di cruscotto ma è un sensore: ce l’avete tutti ed è utilissimo

C’è un sensore presente su tutti i cruscotti delle auto, ma in pochi lo sanno. Se ostruito inoltre può creare dei veri e propri danni.

Quando ci sediamo in auto siamo circondati da sensori e oggetti vari di cui spesso ignoriamo anche la reale funzione. Con lo scorrere del tempo tutto ciò sta aumentando. Le auto, infatti, diventano sempre più tecnologiche e piene di sistemi di cui non conosciamo nemmeno le funzioni.

Tra i tanti sistemi presenti in tutte le vetture c’è un particolare che riguarda il cruscotto. Un dettaglio che sembra quasi un componente stilistico, ma che in realtà conserva in sé una funzione davvero fondamentale per ogni guidatore.

Sensore del sole, a cosa serve: guai ad ostruirlo

Su quasi tutti i cruscotti, infatti, vi sarà capitato di vedere una strana “pallina” giusto al centro nei pressi del parabrezza. Questa sorta di piccolo pulsante è in realtà un sensore, quello che viene comunemente definito “sensore del sole”.

Il sensore in questione si occupa di rilevare l’irraggiamento solare a cui è sottoposta la vettura. Queste informazioni vengono trasferite alla centralina del climatizzatore che regola di conseguenza la climatizzazione.

Naturalmente, per il corretto funzionamento del sensore è consigliabile non ostruirlo in alcun modo creando così dei dati falsati. Questi, infatti potrebbero poi a quel punto mettere a rischio il corretto funzionamento dell’impianto di climatizzazione.

A quanto pare quindi è meglio stare in campana visto che le nostre auto sono davvero piene di questi sensori che aiutano a determinare varie utili funzioni all’interno e all’esterno della stessa vettura. Staremo a vedere in un prossimo futuro dove la tecnologia riuscirà a condurci.