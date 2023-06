Quanto costa mettere un Block Shaft alla macchina? La cifra vi stupirà

L’antifurto Block Shaft può esservi di grande aiuto. Ve ne sono diversi e il costo è sorprendente. Ecco quanto costa metterlo in auto.

Il Block Shaft si distingue in tradizionale e automatico. Elemento essenziale è la chiave che rende impossibile l’utilizzo dello sterzo. L’auto non può girare in alcuna direzione, bloccando come dice il nome stesso il volante. Shaft, invece, sta per asta e viene installata attraverso un cannotto, ovvero il tubo metallico che porta lo sterzo.

Una volta che la chiave è disinserita, il gioco è fatto, grazie alla presenza di un lucchetto con foro esagonale nel cannotto che può essere aperto solamente attraverso l’uso di una delle chiavi codificate che vengono fornite in dotazione. La chiave magica si chiama Netoma ed è prodotta con lo scopo di risultare incontraffabile.

Sul piano del design non è l’antifurto più cool al mondo. Ve ne sono di invisibili e modernissimi. Non tutti, però, hanno l’importanza e la capacità di prevenzione del Block Shaft. E’ presente un foro di ingresso per la chiave sotto allo sterzo, ben nascosto ma in posizione agevole. C’è un modello satellitare che unisce i vari sistemi per consentire una protezione dell’auto dai furti, venendo applicata un’unità satellitare con antenne integrate. Inevitabilmente limitare l’uso del volante già rappresenta un metodo ottimo per scoraggiare i ladri.

La semplicità, a volte, rappresenta il miglior modo possibile nei casi di sosta incustodita. Applicandosi, esternamente, al piantone di sterzo, si ha la possibilità di attaccarli alla centralina elettrica. E’ possibile, infatti, installarlo solo alcuni brand di auto. Con il satellitare si ha la possibilità di essere collegati direttamente alla Centrale Operativa e tutto viene rilevato, dal traino del mezzo sino alla manomissione del piantone e il distacco della batteria.

Il costo di un Block Shaft

La tecnologia è talmente avanzata che con questo antifurto satellitare che si può anche intervenire da remoto, bloccando il motore dell’auto a distanza. Si tratta di qualcosa di impensabile sino a qualche tempo fa. Il modello base del Block Shaft parte da 320 euro. Un investimento che ci sta tutto, specialmente per auto dal grande valore. Il modello Block Shaft 2 viene a costare da 380 euro. Idem per il Fusion.

Per quello satellitare, invece, ci vogliono 800-900 euro, oltre l’installazione. Si tratta di un ottimo investimento che ripaga sul lungo periodo. Non sempre è di facile individuazione. In ogni caso il sistema è validissimo ma i ladri più esperti hanno un asso nella manica. Riescono anche a spezzarlo con l’azoto liquido o a togliere lo sterzo, velocemente, e sostituirlo con un altro.

Per di più con il Block Shaft c’è anche la possibilità di perdere la garanzia dell’auto, almeno per quanto concerne la manomissione dell’albero dello sterzo. Quindi è meglio installarlo subito all’atto della compravendita del mezzo e chiedere bene tutte le info. I vantaggi sono innumerevoli, rendendo la vostra vettura molto più sicura, a partire dalle difficoltà a far muovere le ruote. La chiave, come detto, è una garanzia assoluta ma attenzione a non dare per scontato che l’investimento vi preservi da tutto.