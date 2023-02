Garanzia auto usata, c’è una cosa che dovete sapere: ecco come funziona

Acquistare un’auto usata è sempre un grande rischio, per questo motivo bisogna sempre stare attenti alla garanzia che sia duratura.

In questi ultimi anni è stato assolutamente evidente come le auto usate sono state vendute in maniera sensibilmente più netta rispetto a quelle nuove, considerando infatti come il risparmio da un punto di vista economico sia netto fin da subito, ma attenzione ai discorsi legati alla garanzia.

Non riuscirà mai a esserci una vera e propria linea guida che permetterà ai compratori di scegliere la versione migliore della propria automobile, con le auto usate che però stanno avendo sempre di più successo nell’ultimo periodo contratto.

Uno dei principali dubbi che attanaglia si decide di acquistare questa tipologia di vettura è soprattutto legato alla garanzia, in particolare nel momento in cui si decide di dare il via alle trattative con un venditore privato.

Partiamo però innanzitutto da chi decide di rivolgersi direttamente a un concessionario autorizzato, dunque con l’auto utilizzata che in questo caso praticamente dovrà essere a tutti gli effetti venduta con le stesse garanzie di una nuova.

Infatti nel momento in cui dovessimo trovarci di fronte a un venditore professionista allora a quel punto l’acquirente dovrà avere a disposizione l’obbligo di Garanzia Legale minima di due anni.

Ci potrà anche essere l’opportunità di avere delle automobili usate con una garanzia superiore rispetto a quella di due anni, ma in questo caso si tratta davvero di una rarità assoluta, mentre la situazione cambia completamente nel momento in cui si tratta con un privato.

In questa circostanza infatti non si può più fare affidamento all’obbligo di Garanzia Legale, ma in realtà bisognerà sfruttare gli articoli del Codice Civile che vanno dal numero 1490 al 1495, quelli che tutelano la “garanzia per i vizi della cosa venduta”.

Dunque in questo caso chiunque decida di vendere l’automobile dovrà garantire e mettere nero su bianco il fatto che non ci siano dei vizi su questo mezzo, ovvero non ci siano dei problemi e non ci siano delle possibili ipoteche.

Auto usate e garanzia: che cosa non viene coperto?

Naturalmente però la garanzia delle auto usate è decisamente molto più debole rispetto a quella delle automobili nuove infatti il Codice del Consumo ha specificato alcune particolari evenienze che non portano al rimborso in garanzia.

Uno degli esempi può essere derivato dalla rottura dell’alzavetro, infatti in questa circostanza la garanzia delle automobili usate non riesce mai a garantire un rimborso, in quanto questo tipo di problema può anche essere dettato da un incidente involontario e dunque può essere derivato successivamente all’acquisto.

Diverso invece è il caso in cui si dovesse verificare in maniera insindacabile il fatto che ci sia stata un’alterazione del contachilometri, infatti questo verrebbe considerato a tutti gli effetti come un guasto specifico meritevole di risarcimento.

Questa è sicuramente l’evenienza che mette maggiormente a rischio l’acquisto e la buona riuscita di una trattativa per una vettura usata, con moltissimi acquirenti che non sanno mai con certezza la quantità reale di vita di queste automobili.

Per poter avere la certezza assoluta sulla propria auto usata bisognerà rivolgersi al venditore, con quest’ultimo che dovrà a norma di legge consegnare un Certificato di conformità del veicolo, con quest’ultimo che possiede al suo interno tutte le varie condizioni della vettura.

Insomma acquistare un’auto usata è sempre un rischio, ma ci sono alcuni trucchetti che danno l’opportunità di avere così minori sorprese.