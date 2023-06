Marquez massacrato ancora: il collega gli fa un’accusa clamorosa

Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ed ora, ai suoi danni, arriva un’accusa molto pesante. Sentite cosa ha detto il pilota.

Piove sul bagnato per Marc Marquez, il quale ha saltato l’ennesima gara di questi ultimi anni. Il nativo di Cervera, per una micro-frattura subita al pollice della mano sinistra, non ha preso parte al Gran Premio di Germania, preservando però il primato sul fatto di aver vinto ad ogni corsa disputata su questa pista.

Tuttavia, è una concolazione magrissima e che di certo non può farlo felice, visto che un altro campionato è ormai segnato da una moto poco competitiva e da infortuni ed incidenti. Sul fatto che la Honda non sia competitiva non ci sono più dubbi, ma c’è anche un altro aspetto che merita di essere approfondito.

Infatti, la RC213V non fa alcun progresso, come se tutti fossero fermi ad aspettare un miracolo. Mentre la Ducati continua ad evolversi, i giapponesi sono fermi al palo, e lo stesso discorso è valido anche per la Yamaha, ma pure per l’Aprilia che non sta di certo facendo un lavoro eccelso.

L’unica che sembra in grado di poter quantomeno infilare qualche moto all’interno del dominio Ducati è la KTM, che al Sachsenring, con Jack Miller, ha chiuso sesta, risultando la prima degli umani della MotoGP dopo le cinque creature della casa di Borgo Panigale. Un dominio tecnico di questo tipo non si vedeva da anni.

Marquez è stanco di questa situazione, ma nelle ultime ore, si è espresso qualcuno che sembra essere seccato dalle troppe lamentele del nativo di Cervera. Non parliamo di un vertice della Honda, ma di un collega e rivale di Marc, che ha sparato a zero sullo spagnolo, senza alcuna pietà.

Marquez, arrivano le parole durissime di Miller

Parole durissime sul conto di Marc Marquez sono state pronunciate da Jack Miller, secondo quanto riportato da “Marca.com“. Infatti, l’australiano di KTM, uno degli uomini più simpatici del paddock della MotoGP, ha pronunciato delle parole forse neanche da lui, anche se in questi anni ci ha sempre abituato a dire ciò che pensa.

Di personaggi di questo tipo, la MotoGP ha estremo bisogno, ma siamo sicuri che il nativo di Cervera non la prenderà affatto bene. Miller si è schierato contro le continue lamentele dello spagnolo, che in questi ultimi giorni è stato, a propria volta, molto duro a proposito della crisi della Honda.

Ecco cosa ha detto Miller: “Noi stiamo spingendo molto e sento che prima o poi raggiungeremo le Ducati, anche se sappiamo benissimo che sono le moto migliori. Gli altri, tuttavia, fanno solo i capricci e si lamentano del fatto che la loro moto faccia schifo, così è troppo facile, serve lavorare seriamente per recuperare“.

L’australiano ha poi aggiunto: “Marquez ha fatto licenziare il 99% degli ingegneri della Honda, ed ora fa fatica anche a finire un giro. La colpa della crisi Honda è anche sua, deve tapparsi la bocca e fare quello che deve. I piloti vengono pagati per correre, non per fare le principesse e per lamentarsi di continuo delle loro moto“.