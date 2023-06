Bagnaia, arriva l’ammissione su Bastianini che spiazza: ecco cosa sarebbe successo

Pecco Bagnaia ha chiuso al secondo posto il GP di Germania, beffato da Jorge Martin. Ecco il suo commento a fine gara.

Il Gran Premio di Germania della MotoGP ha regalato uno spettacolo stratosferico, con la Ducati che, ancora una volta, ha fatto il bello ed il cattivo tempo. Il successo, stavolta, è andato ad Jorge Martin, che ha piegato per appena 64 millesimi Pecco Bagnaia, al termine di una sfida davvero esaltante.

Ad inizio gara, lo spagnolo si era preso il comando delle operazioni, e come nella Sprint Race, sembrava essere in grado di fare il vuoto in maniera importante, senza dare scampo agli avversari. Tuttavia, a metà gara, il campione del mondo ha iniziato a farsi sotto, innescando una battaglia che si è trascinata sino all’ultima curva.

Bagnaia si è preso il comando, ma Martin ha risposto colpo su colpo, riprendendosi la vetta della corsa. All’ultima curva si è deciso tutto, con Martin che forse ha chiuso troppo sacrificando l’uscita verso il traguardo. Pecco ha così avuto la sua occasione, ma non ha avuto abbastanza spunto per beffare il quasi compagno di squadra.

Adesso, tra i due ci sono 16 punti di scarto, con Jorge che ne ha recuperati 8 in questo fine settimana, e soprattutto, si candida seriamente ad occupare una sella in casa Ducati. Infatti, Enea Bastianini continua a faticare dopo l’infortunio e non riesce ad essere protagonista, chiudendo ottavo anche oggi e con zero possibilità di lottare con migliori.

Pecco ha provato un altro assalto al penultimo giro, all’uscita della curva finale, ma c’è stato un contatto che lo ha costretto ad una tornata finale di rincorsa, che sicuraemnte non ha agevolato la sua caccia alla vittoria. Comunque, lo spettacolo è stato di gran livello, e non vediamo l’ora di vedere le prossime sfide.

Bagnaia, ecco le sue parole a fine gara

Ecco le sue parole dopo la gara: “Credo che abbiamo dimostrato di essere forti, siamo migliorati rispetto a ieri, ma non è stato sufficiente per essere davanti. Al penultimo giro ci ho provato ma l’ho toccato ed era ormai diventato difficile recuperare. Sono comunque contento, sento di aver fatto il massimo che avrei potuto vincere ed ora dobbiamo concentrarci su Assen“.

Poco dopo, Bagnaia ha detto la sua anche ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Vincere è sempre meglio di arrivare secondo, ci ho provato, forse anche troppo, siamo arrivati al contatto, ma è stata una bellissima gara. Sono contento di essere stato molto vicino a Jorge, la lotta è stata molto divertente. Arriviamo ad Assen con un gran bel feeling“.

“Avevamo un set-up molto diverso, ci incrociavamo spesso nelle traiettorie. Spesso provavo il sorpasso in punti differenti, ma non ce la facevo. Jorge è stato molto bravo a coprirsi in diversi casi, ed io non ho voluto rischiare troppo. Sfida più intensa rispetto a quelle con Bastianini? Io le ritengo uguali, Jorge è fortissimo, ma se Enea fosse stato bene fisicamente sarebbe stato con noi“.