La ‘Luce’ Riuscirà a Sfatare il Mito del Cavallino? Un Nuovo Capitolo per Maranello

Una parola semplice, un bagliore che fa discutere: “Luce”. A Maranello si prepara qualcosa che potrebbe cambiare l’alfabeto del mito. Non per spegnerlo, ma per mostrarlo da un’angolatura nuova. Siamo pronti a guardarlo senza sgranare gli occhi, ma con curiosità vera?

La domanda rimbalza da mesi: la presunta “Luce” di Ferrari riuscirà a mettere d’accordo cuore e ragione come ha fatto la Purosangue? Il nome non è ufficiale e molte informazioni restano coperte. L’unica certezza è il contesto: a Maranello si è acceso un nuovo polo produttivo, l’“e-building”, e il primo modello full elettrico è atteso nel 2025. In mezzo, la solita frizione: il Cavallino deve cambiare passo senza cambiare pelle.

La memoria recente aiuta. Quando è arrivata la Purosangue, i puristi temevano un passo falso. Poi sono arrivate le code. Ferrari ha limitato la produzione a circa il 20% del mix per proteggere l’esclusività. Le liste d’attesa si sono allungate oltre l’orizzonte, nonostante un prezzo che, tra personalizzazioni, supera facilmente i 400 mila euro. Il V12 ha fatto il resto, ricordando che l’emozione si misura più con il battito che con il rumore di fondo.

E qui scatta il parallelo. L’auto elettrica di Ferrari non avrà il ruggito di Maranello come lo conosciamo, ma avrà altro. I brevetti già depositati parlano di un “suono” lavorato, generato dal powertrain e indirizzato come fosse uno strumento. Non un altoparlante che finge, ma una voce tecnica resa emotiva. È un indizio di metodo: curare la sensazione, non la scenografia.

Dopo la Purosangue, i fatti (e i limiti) che contano

Tempistiche: debutto atteso nel 2025, con presentazione in linea con il ritmo tradizionale del marchio. Struttura industriale: nuovo edificio a Maranello per gestire ibrido, termico ed elettrico su linee flessibili. Posizionamento: stime di mercato parlano di un prezzo oltre 500 mila euro; Ferrari non conferma. Volume? Probabile basso, per preservare identità e margini. Dati verificabili: nel 2023 le consegne globali della Casa hanno superato quota 13 mila unità, con profittabilità tra le più alte del settore. Tradotto: il brand non insegue i numeri, costruisce desiderio.

Il nodo emotivo (e il compito di Maranello)

Qui sta il cuore della faccenda. La Luce non dovrà “battere” il mito del Cavallino, ma illuminarne una stanza nuova. Come? Con tre cose semplici da dire e difficili da fare: Risposta dell’auto che sembra umana: acceleratore, sterzo, freno che parlano “Ferrari”. Prestazioni piene ma dosabili, non un interruttore on/off. Un rituale credibile: dal “suono” in salita alla calma in città, senza trasformare la guida in un’operazione elettrica qualsiasi.

Qualcuno ricorderà la prima volta che ha visto una SF90 scorrere in modalità elettrica. Silenzio irreale, poi un lampo e via. Il marchio era lì, nonostante tutto. Il punto non è se l’elettrica sia “vera” o “finta”, ma se racconti la stessa ambizione: controllo, eleganza, esagerazione misurata. Se la Purosangue ha insegnato qualcosa, è che l’identità resiste se la coerenza regge.

Resta ciò che non sappiamo. Autonomia, ricarica, peso, layout: nessun dato ufficiale. Bene dirlo chiaro. Ma sappiamo come lavora Ferrari: piccole serie, cura maniacale, attenzione al su misura. In un mondo che corre, a Maranello sanno ancora quando è il momento di rallentare per prendere la curva giusta.

Forse la risposta non è “spegnere” o “accendere” il mito. Forse è accettare un crepuscolo diverso. Immaginate un box al tramonto, un cavo che si stacca, il rosso che resta rosso. Se domani la Luce arriverà davvero, la domanda è una sola: saremo pronti a riconoscere il Cavallino anche quando smette di nitrire e comincia a sussurrare?