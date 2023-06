Leclerc fa sognare i tifosi Ferrari: arrivano le parole che tutti aspettavano

Charles Leclerc chiude quarto in Canada, con una bella rimonta ed un’ottima strategia della Ferrari. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio del Canada ha messo in mostra alcuni segnali di rinascita da parte della Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso in quarta posizione, seguito da Carlos Sainz. Il monegasco partiva decimo, subito davanti allo spagnolo, e la rincorsa della Scuderia modenese è stata basata su una buona strategia, che all’inizio sembrava poter essere errata.

Infatti, le due Rosse non si sono fermate sotto Safety Car, al contrario di tutti gli altri escluso Sergio Perez. Invece, con una gomma Media molto usata, le vetture del Cavallino hanno messo in mostra un’ottima gestione, e sono state le uniche a finire la gara con una sola sosta, anche se nel finale si è rivisto qualche piccolo passo indietro.

Infatti, a parità di strategia, nelle ultime tornate tutti hanno spinto, con Fernando Alonso e Lewis Hamilton che hanno tirato al limite allungando su Leclerc e Sainz, spesso staccate anche di 3-4 decimi al giro. Se vogliamo trovare anche un altro aspetto non di troppo ottimismo, occorre pensare al tipo di pista sulla quale si è corso.

Infatti, Montreal non è una pista che esalta il carico aerodinamico come poteva essere invece Barcellona, ed ora bisognerà attendere almeno Silverstone per avere delle risposte, visto che anche il prossimo tracciato, quello dell’Austria, sarà contraddistinto da tanti rettilinei e pochi tratti misti, cosa che fa ben sperare a Maranello.

Charles è comunque apparso molto soddisfatto, anche se, da parte, sua, c’è ovviamente la volontà di puntare a risultati ben diversi. A questo punto, servirà continuare a sviluppare questa SF-23, che per forza di cose non può ancora soddisfare al massimo piloti ed ingegneri, che devono continuare a dare il massimo.

Leclerc, ecco le sue parole a fine gara

Charles Leclerc si è preso un buon quarto posto in Canada, pista dove è salito sul podio solo una volta, con un terzo posto nel 2019. Il monegasco ha commentato il suo Gran Premio ai microfoni di “SKY Sport F1“, confermando la sua felicità, restando però molto concentrato sul fatto che serve sempre lavorare per crescere ancora.

Ecco le sue parole: “Se ho avuto buone risposte? Ho avuto un feeling positivo, non dobbiamo esaltarci perché è una pista particolare, qui conta molto il set-up. La giornata è stata molto buona, con un passo gara competitivo ed anche la strategia è andata bene. Dobbiamo ancora migliorare, ma credo che abbiamo trovato qualcosa di importante, ho preso una strada diversa e mi sento più a mio agio“.

Leclerc ha poi aggiunto: “Adesso bisognerà fare uno step in più, anche se questa è stata la miglior Ferrari della stagione. Il vero sorriso lo avremo quando saremo primi, questo non è ancora quello che voglio. Sicuramente è un passo nella giusta direzione, dobbiamo essere contenti quando si migliora perché non è sempre facile. Oggi possiamo essere felici, ma da domani in poi bisogna migliorare ancora per recuperare ancora più terreno per quel gap che ci manca da chiudere con gli altri“.