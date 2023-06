Che patente serve per guidare un TMax? Ecco cosa c’è da sapere

La Yamaha ha prodotto vari scooter nel corso della propria storia, ed oggi vi parleremo della patente che serve per guidare il TMax.

Dall’ormai lontano 2001, il marchio Yamaha commercializza lo scooter TMax, una vera e propria eccellenza sul fronte di questa tipologia di modelli. Tuttavia, uno dei suoi difetti sta sicuramente nel prezzo, che parte da 13.499 euro, che lo fanno risultare uno dei più cari del suo settore.

Va però detto che dalle recensioni che potete trovare anche online, questo modello risulta essere una garanzia. La guida è sempre pulita, le prestazioni sono di livello per essere uno scooter, anche se non ci sono grossi spazi per appoggiare i piedi e nel sottosella, dove c’entra, a malapena, un casco integrale.

Il TMax ha un peso di soli 218 kg, ha un serbatoio dalla capienza di 15 litri e l’altezza della sella è fissata ad 80 centimetri. La lunghezza è di 2,20 metri, il che gli permette di essere molto comodo ed agile soprattutto nel traffico delle grandi città. Si tratta di uno dei maxi scooter più apprezzati d’Italia, e ciò non sorprende viste le sue caratteristiche.

Il motore è bicilindrico, parallelo ed a 4 valvole, con una potenza massima di 48 cavalli, pari a 35 kW. Tenete a mente questo dato, perché sarà fondamentale in seguito, quando parleremo della patente necessaria per poter condurre il TMax sulle strade di tutti i giorni. Molto ben realizzato anche l’impianto frenante, che garantisce, in fase di staccata, una reazione molto rapida ad ogni tipo di ordine da parte di chi è in sella nel momento del bisogno.

Dunque, dette le caratteristiche principali di questo tipo di motociclo, è arrivato il momento di affrontare l’argomento del giorno. Quale patente serve per poterlo condurre? Vi anticipiamo che la Yamaha ha da poco aumentato la potenza di questo scooter, ma lo ha fatto senza “esagerare”, proprio allo scopo di permettere a quanta più gente possibile di poterlo acquistare.

TMax, ecco con quale patente si può guidare

La Yamaha ha aumentato la potenza dello scooter TMax nell’ultimo aggiornamento, ma, forse anche a livello strategico, l’ha bloccata a 35 kW, pari a circa 48 cavalli. Infatti, questo è il limite massimo per farla guidare ai titolari della Patente A2, che può essere presa a 18 anni di età e che permette di guidare veicoli che non superaro proprio i 35 kW di cui abbiamo appena parlato.

Per quanto riguarda la Patente A2, ci sono a disposizione dei corsi dalla durata di 7 ore e che riguardano l’aspetto pratico della guida dei motocicli per poterla conseguire. C’è poi ovviamente da superare l’esame pratico, quello con l’esaminatore che vi seguirà indicandovi il percorso da affrontare, e valutando le vostre capacità alla guida.

Se volete mettervi alla guida della fantastica Yamaha TMax, dunque, dovrete avere la pazienza di sottoporvi a questi test, ma siamo sicuri che, una volta superati gli stessi, vi direte che ne è valsa la pena. Lo scooter che vi viene proposto dalla casa di Iwata è infatti uno dei migliori in Italia, e le soddisfazioni non mancheranno.