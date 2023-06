BMW, il guidatore fa una follia, la Polizia lo rincorre: sfiorata la tragedia

Una BMW è stata protagonista di un episodio molto difficile da comprendere, come vedrete anche voi dalle immagini. Cosa è accaduto.

La protagonista dell’assurdo episodio di cui vi daremo conto oggi è una splendida BMW Serie 4, una delle Coupé più belle e filanti che siano presenti sul mercato. Si tratta di un modello che è uscito sul mercato nell’ormai lontano 2013, e che è disponibile nelle varianti Coupé, cabriolet e berlina fastback. L’anno dopo, ha debuttato anche nella sua versione da corsa nel DTM, il campionato tedesco di turismo, ottenendo subito la vittoria del titolo.

Ovviamente, in tal caso, parliamo della sua variante sportiva, vale a dire la M4, che poi ha esordito anche nella versione GT3. Con questo modello, gareggia anche il grande Valentino Rossi nel Fanatec GT World Challenge, e siamo sicuri che sia lui che chiunque altro al mondo sia in grado di portarla molto meglio rispetto a colui di cui vi parleremo tra poco.

Una BMW Serie 4 è stata coinvolta in una manovra che facciamo fatica a spiegarci, ma che, purtroppo, è realmente accaduta, con seri rischi di scatenare una vera e propria catastrofe che poteva causare molte vittime. Ecco, dunque, alcune immagini che vi faranno seriamente spaventare.

BMW, guardate che rischio assurdo per quest’auto

La BMW che vi abbiamo descritto è stata protagonista di un vero e proprio pericolo scampato, visto che, come vedrete dallo screenshot qui postato, si è davvero rischiato il terribile incidente. L’episodio è stato descritto da “Supercar Fails“, che su Instagram ha caricato un video di quanto accaduto.

Le immagini descrivono molto dettagliatamente ciò che è accaduto, con la Serie 4 di colore grigio che arriva in un luogo dove è presente un lungo camion parcheggiato nel bel mezzo della carreggiata. Forse distratto da qualcosa che stava facendo al volante, il proprietario della BMW non si è fermato in tempo, e per evitare di tamponare il mezzo pesante, ha scartato violentemente alla sua sinistra.

A quel punto, si è ritrovato fuori dalla sede stradale, ma da quanto sembra, ha continuato ad accelerare per cercare di riuscire a tornare sull’asfalto. L’impresa gli è riuscita, ma ha corso il rischio di prendere in pieno anche una volante della Polizia che era lì parcheggiata, probabilmente perché in quel tratto si era verificato un incidente.

Il video termina con il proprietario della Serie 4 che viene inseguito dagli agenti, e per il momento, non abbiamo notizie su ciò che è stato deciso contro di lui. Molto probabilmente, la sua vettura avrà riportato qualche danno nella parte del fondoscocca, ma c’è il serio rischio che sia anche stato inseguito e severamente punito per la sua azione.

Quanto accaduto in questa circostanza deve essere un monito ben preciso, che ci deve far capire che al volante occorre essere sempre molto concentrati su ciò che stiamo facendo. Soprattutto in queste stradine strette e dalla scarsa visibilità, il pericolo può essere sempre dietro l’angolo. In questo caso le cose sono andate per il verso giusto, ma è stata sfiorata una vera e propria strage.