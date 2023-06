Valentino Rossi ancora d’ispirazione: questa volta “aiuta” gli anziani, l’ultima trovata

La figura di Valentino Rossi è sempre centrale in molti ambiti, ma quello che affronteremo oggi è davvero assurdo da credere.

La figura di Valentino Rossi manca molto alla MotoGP, e non potrebbe essere altrimenti visto che ha segnato una lunghissima epoca, dalla durata di più di un quarto di secolo. Il nove volte campione del mondo del Motomondiale si è ora concentrato sulle quattro ruote, con ottimi risultati.

Valentino Rossi non sarà più un protagonista delle due ruote, ma continua ad essere una fonte di ispirazione per tantissima gente. Nella giornata di oggi, vi parleremo di un oggetto che, all’apparenza, c’entrerà davvero poco con il mondo dalle due ruote, ma che è basata su una tecnologia molto usata nel motociclismo.

Valentino Rossi, guardate questa cintura intelligente

Oggi collegheremo il nome di Valentino Rossi ad un oggetto assolutamente utilissimo per persone anziane, e vi starete chiedendo cosa possano avere in comune con il “Dottore” le persone che hanno difficoltà di deambulazione. In sostanza, è stata creata una cintura intelligente, in grado di riconoscere le perdite di equilibrio e di attivare gli airbag, una cosa simile a quella che accade quando i piloti della MotoGP cadono a terra.

Infatti, i nostri eroi hanno l’airbag integrato nelle loro tute, e prima dell’impatto a terra, esso entra in funzione per evitare impatti troppo forti con l’asfalto. Questa speciale cintura intelligente è stata creata dalla D-Air Lab, una start-up creata nel 2016 da Lino Dainese, l’autore delle strepitose tutte che proteggono i motociclisti.

Dopo aver ceduto la propria attività primaria, Dainese si è concentrato su nuovi progetti, e nonostante i 75 anni di età che ha raggiunto, non vuole proprio saperne di andare in pensione. Il suo obettivo è quello di realizzare attrezzature di emergenza e sicurezza non soltanto per lo sport, ma anche adatti alla vita quotidiana.

L’obiettivo di questa cintura è quello di prevenire traumi importanti agli arti ed alla testa, ma anche ad ossa delicati nelle persone anziane, come il femore. Tramite un algoritmo, la cintura è in grado di calcolare il momento esatto nel quale c’è una perdita di equilibrio, mandando subito in funzione l’airbag.

Pensate che questo algoritmo è talmente intelligente da capire se la caduta avverrà sul lato destro o su quello sinistro, agendo di conseguenza con l’airbag. Il peso è di solo mezzo chilo, e può essere usato come un sottile marsupio, da posizionare anche sotto l’abbigliamento, in modo pratico e veloce.

Esso ha la durata di 20 ore di impiego, è certificato dalla Dpi, ed ha un costo che è molto importante. Infatti, lo si può acquistare spendendo ben 750 euro, più un kit di sostituzione che permette di ricarica l’airbag nel momento in cui andrà a scaricarsi, anche se c’è comunque un piccolo difetto a livello economico.

Infatti, questo oggetto ispirato a Valentino Rossi ed ai campioni delle due ruote, non è ancora considerato un ausilio medico, ed è quindi impossibile accedere alle detrazioni fiscali. Si tratta, comunque, di un grande passo in avanti sul fronte della sicurezza, e siamo sicuri che ci sarà una corsa all’acquisto.