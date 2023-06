Volete un SUV italiano a poco prezzo? Adesso c’è l’occasione perfetta

Se desiderate acquistare un Suv e non volete spendere cifre eccessive, ora c’è una grande occasione. Guardate che auto da sogno.

La nuova frontiera del mercato delle quattro ruote è costituita dai Suv, che stanno conquistando sempre più fette del settore automotive. La prova provata arriva da marchi come la Mercedes, che sta eliminando del tutto le vetture station wagon e berline in favore dei crossover, ma non è l’unico esempio disponibile.

Infatti, anche costruttori che si occupano di altri tipi di auto, come le supercar, hanno deciso di aprire ai Suv, e ci vengono in mente i casi di Ferrari, Lamborghini e Maserati. L’ultima ad abbracciare questa frontiera è stata la casa di Maranello, che con il Purosangue ha fatto schizzare ancora più in alto i fatturati e le proprie vendite, nonostante un prezzo di acquisto altissimo, che parte da circa 385.000 euro.

Nella giornata di oggi, tuttavia, non entreremo nel merito di supercar, ma vi proporremo comunque un ottimo crossover disponibile a cifre incredibili per quello che è il mercato dell’auto di oggi. Il veicolo proviene da un’azienda italiana, ovvero la DR Automobiles, che è tra le più recenti tra quelle nate nel nostro paese.

Infatti, la sua fondazione avvenne nel 2006, per mano di Massimo Di Risio, con sede a Macchia d’Isernia, in Molise, una terra non di certo famosa per il mondo dei motori. Non si tratta, a tutti gli effetti, di un costruttore, dal momento che importa componenti di vetture straniere e poi li assembla su licenza e li commercializza con il nome del proprio brand. La protagonista del racconto odierno è la DR 4.0, che fa del suo segreto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, che già sta mandando in visibilio gli italiani.

Suv, guardate questa splendida DR a poco prezzo

Il Suv di cui vi parliamo è la DR 4.0, ed il suo prezzo è davvero pazzesco, visto che parte da 19.900 euro. Al giorno d’oggi, con una spesa di questo tipo, è difficile assicurarsi un usato di buon livello, figurarsi un prodotto del tutto nuovo e che è stato assemblato in tempi recenti.

La vettura è un Mini-crossover, visto che ha una lunghezza che non supera i 4,32 metri, con una larghezza pari ad 1,83 metri ed un’altezza di 1,67 metri. Il Suv in questione è un cinque posti molto tecnologico al suo interno, con schermo touchscreen da 7″ ed un notevole comfort per coloro che si trovano a bordo.

Le versioni che potete acquistare sono due, e quella a benzina è la meno costosa. Essa monta un motore 4 cilindri da 1500 cc di cilindrata, con 116 cavalli di potenza massima ed una buona velocità di punta, che si attesa attorno ai 175 km/h. Il consumo di benzina è di 8,2 litri ogni 100 km/h, un dato di tutto rispetto.

Inoltre, è presente anche la versione GPL, che però costa 21.400 euro, con i cavalli che scendono a 114, ma delle prestazioni tutto sommato simili, anche se il consumo è di 9,8 litri ogni 100 km. Se non volete spendere cifre esagerate ma avete intenzioni di assicurarvi un crossover di livello, non troverete altro sul mercato a questo prezzo.