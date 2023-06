Marquez sorprende tutti: non si prende la colpa per l’incidente

Giornata terribile per Marc Marquez in quel del Sachsenring, con un crash infernale a fine giornata. Ecco cosa ha detto.

Un venerdì da incubo quello vissuto da Marc Marquez al Sachsenring, visto il 14esimo tempo messo a referto nel secondo turno di prove libere. Il nativo di Cervera ha girato in 1’20”854, con oltre mezzo secondo di ritardo dal battistrada, ovvero Marco Bezzecchi, che ha fermato il cronometro sull’1’20”271, tempo ottenuto proprio nei secondi finali della sessione.

L’alfiere di casa Honda non ha ottenuto il passaggio diretto alla Q2, e nella giornata di domani, dovrà passare dal primo taglio per andare a giocarsi la pole position. Tuttavia, i tempi di oggi non sono di certo il tema più caldo per ciò che riguarda l’otto volte campione del mondo del Motomondiale, visto quello che è successo nei minuti finali.

Marquez ha prima mostrato il dito medio alla sua RC213V dopo un’imbarcata avvenuta in un giro veloce, che lo ha costretto ad abortire il suo tentativo. In seguito, quando mancavano poco più di tre minuti, il #93 ha iniziato un altro assalto al tempo, provando il tutto per tutto.

Alla prima staccata, tuttavia, ha perso l’anteriore, con la sua Honda che è partita per la tangente andando a prendere in pieno la Ducati Pramac di Johann Zarco. Le immagini dell’impatto sono davvero eloquenti, e vedendole, siamo davvero felici di poter dire che i due piloti sono tornati ai box con le loro gambe.

Non l’hanno presa bene all’interno del team di Paolo Campinoti, con il team manager Gino Borsoi che si è lamentato del fatto che Marc non si è andato a sincerare delle condizioni di Zarco dopo l’impatto. La tensione, come potete immaginare, è alle stelle, e non è che il clima, in casa Honda, fosse tanto migliore prima di oggi.

Marquez, ecco il suo commento alla fine delle libere

Marc Marquez è il re del Sachsenring, considerando che qui ha sempre vinto quando ci ha corso in MotoGP, piazzando 8 successi su altrettante gare. Il nativo di Cervera non poteva immaginare un venerdì peggiore, nella speranza che le cose possano migliorare nel corso del fine settimana.

Dopo la fine del turno, Marc ha detto la sua a “SKY Sport MotoGP“: “Sono andato a vedere come stava e per fortuna non ci sono problemi, ed anch’io sto bene. In quella prima curva, quando vai forte, è molto facile fare quell’errore, sono caduti in tanti, nella mia stessa maniera. Ho fatto un errore, perché mi si è chiusa l’errore, ma se c’era uno che poteva evitare quella situazione era Zarco. Poteva aspettare nell’uscita dai box, io stavo spingendo e volevo entrare in Q2 e sono caduto, ma non potevo fare nulla“.

Marquez ha aggiunto: “Perché non sono andato subito a vedere come stava? Ci ho provato, ma arrivavano le altre moto ed era in mezzo alla pista, sarebbe stato molto pericoloso. Ho visto che lui stava bene e che i commissari stavano arrivando, io andando in pista non lo potevo aiutare di certo. Il dito medio alla moto? Stiamo facendo fatica, quando sei scaldato in quelle situazioni tutto ciò può capitare“.