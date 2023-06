MotoGP 2023, arriva il nuovo videogioco: ecco cosa c’è da sapere

La MotoGP lancia il videogioco ufficiale per la stagione 2023, con tante novità. Ecco tutto quello che vi serve per giocarci.

Gli appassionati di gaming sono in continuo aumento, ed è giunta l’ora di presentarvi il nuovo videogioco sul Motomondiale, vale a dire MotoGP 23. Si tratta di un prodotto della Milestone, che ormai da sempre realizza il videogioco sulla top class delle due ruote, in un mix di tradizione ed innovazione.

L’azienda italiana non si è mai concentrata solamente sulla MotoGP, visto che si occupata anche di titoli sull’Energy Supercross, sull’MXGP ed anche sulla Superbike, ma è chiaro che quando si parla della classe regina c’è sempre un hype ben più elevato, visto che tantissima gente non aspetta altro che acquistarlo per mettere alla prova le proprie qualità.

Il gioco di questa stagione si presenta diviso nei soliti comparti, vale a dire: Carriera, Multiplayer, che può essere inteso sia come sfida con qualcuno che è nella vostra stanza o online, Modalità veloci ed allenamento, per fare pratica se ancora non ci si sente pronti per affrontare una gara vera e propria.

Dobbiamo ricordare che questi giochi non sono aperti solamente alla top class, ma al loro interno avrete la possibilità di prendere parte anche alla Moto3, alla Moto2 ed alla grande novità delle ultime stagioni, vale a dire la MotoE, dove sono presenti i motocicli elettrici che sono sempre garanzia di grande spettacolo, a dispetto dello scarso rumore.

MotoGP, scopriamo meglio il nuovo videogioco

Per ciò che riguarda il Multiplayer online di MotoGP 23, la novità è composta da un numero più alto rispetto al passato di persone che possono giocare in contemporanea, ed anche contro piattaforme diverse tra di loro (Es. Non per forza PS4 vs PS4), ma per chi è “all’antica”, la modalità schermo condiviso rimane una certezza.

La parte forte di questo gioco è senza dubbio la Carriera, dove viene introdotta una nuova occasione di divertimento, ovvero la modalità Rivalità. Si tratterà dell’obbligo che avrete di sconfiggere ad ogni gara un determinato rider rivale, che il più delle volte è il compagno di squadra, al fine di giungere a quegli scatti necessari per emergere.

Rispetto al passato, c’è anche un’altra grande novità in MotoGP 23. Infatti, solamente il primo pilota di una squadra potrà decidere lo sviluppo della moto, un qualcosa che è stato fatto per spronarvi, nel caso siate la seconda guida, ad andare ancor più forte e prendervi sul campo i galloni di pilota di punta.

Per quello che riguarda la guida vera e propria, la Milestone ha scelto di introdurre gli aiuti virtuali, ovvero una collaborazione da parte dell’intelligenza artificiale nelle fasi di staccata, accelerazione e gestione delle gomme, che sicuramente farà molto comodo a quelli che sono meno esperti.

C’è poi anche l’aggiunta dell’Academy, ovvero una sezione specifica del videogioco nel quale studiare i circuiti e varie indicazioni su come approcciare meglio alle varie curve. Il titolo che vi abbiamo descritto, che racchiude anche tante novità che vi lasciamo scoprire in prima persona, è disponibile dallo scorso 8 giugno. In alto, abbiamo postato il trailer, caricato sul canale YouTube ufficiale della Milestone. Vi auguriamo una buona visione.