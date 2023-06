Ferrari, Vasseur è già ai saluti? C’è il nome del suo sostituto

La Ferrari vive un momento terribile in F1, mentre ha vinto la 24 ore di Le Mans. Ora si fa già il nome per il dopo-Vasseur.

In casa Ferrari c’è una netta spaccatura per quello che riguarda i risultati sportivi che stanno maturando. In F1, infatti, il 2023 sta rappresentando l’ennesimo fallimento, con un solo podio conquistato nelle prime sette uscite da Charles Leclerc a Baku, per poi elencare una lunga serie di tremende delusioni.

La SF-23 è la quarta forza in griglia, con la Scuderia modenese che ha fatto un lavoro pessimo sul fronte dello sviluppo di un progetto che, lo scorso anno, era apparso vincente. L’ultima creatura di Mattia Binotto e del suo staff tecnico è stato un fallimento, ed ora, Frederic Vasseur deve gestire una situazione molto delicata.

La Ferrari ha però da gioire per ciò che riguarda l’endurance, visto che alle ore 16:00 di domenica scorsa si è fatta la storia. La meravigliosa 499P gestita da AF Corse si è portata a casa una fantastica vittoria alla 24 ore di Le Mans, con la #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi che ha centrato un insperato successo.

Questa vettura, infatti, ha messo piede sull’asfalto meno di un anno fa per lo shakedown sul tracciato di Fiorano Modenese, con il pilota di Tortona al volante. In seguito, dopo alcune buone prove nel FIA WEC, la vettura è cresciuta, ed è arrivata prontissima all’appuntamento più importante dell’anno, sbaragliando la concorrenza.

Ferrari, l’opzione di Antonello Coletta per il futuro

La mente del progetto Ferrari Hypercar si chiama Antonello Coletta, ovvero il responsabile delle Competizioni GT, con il quale tanto aveva già vinto nelle classi Gran Turismo. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport“, sembrerebbe che lo stesso Coletta possa diventare una seria alternativa a Frederic Vasseur per il 2025, nel caso in cui la Scuderia modenese dovesse deludere anche il prossimo anno.

Per ben cinque volte, si legge, il grande Antonello avrebbe rifiutato il ruolo di team principal del Cavallino, ma è chiaro che se si dovesse presentare una nuova occasione, potrebbe tornare sulle sue decisioni. Tuttavia, e qui emerge un interrogativo, per quale motivo dovrebbe lasciare un progetto vincente per andare in F1 a rischiare di compromettersi la reputazione? Nel Circus, ormai, è tutta politica e show falsato, con il Cavallino che non ha più un briciolo di potere politico, surclassato, in tal senso, da Red Bull e Mercedes.

La Ferrari 499P ed AF Corse sono invece una splendida realtà, che ha vinto al primo colpo la 24 ore di Le Mans e che ora sogna di mettere le mani anche sul titolo del FIA WEC. L’inseguimento alla Toyota in classifica è partito, e con tre gare al termine, tutto può davvero accadere.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 9 di luglio a Monza, con la splendida sei ore italiana che già nell’ultimo biennio ci ha fatto divertire e non poco. La speranza è quella di vedere una bella cornice di pubblico sugli spalti, che possa supportare al meglio lo squadrone di Piacenza. Tutti sognano l’impresa.