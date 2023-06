La Ferrari nella leggenda con la vittoria di Le Mans: è la prima volta senza il Drake

In casa Ferrari si festeggia la decima vittoria a Le Mans, arrivata con il dominio della 499P. Grande emozione anche per il figlio del Drake.

Dopo tanti anni di sofferenze e delusioni, la Ferrari è tornata nel posto che gli compete, vale a dire, davanti a tutti. Il successo è arrivato grazie alla meravigliosa 499P, l’Hypercar che ha mosso i primi passi sul tracciato di Fiorano ai primi di luglio del 2022, per poi iniziare un lungo programma di test con l’obiettivo di arrivare pronta alla 24 ore di Le Mans del centenario.

L’avventura è partita ufficialmente a Sebring, con Antonio Fuoco che ha regalato a questo gioiello la pole position al debutto, anche se poi in gara non si è andati oltre il terzo posto, con le Toyota troppo superiori per essere sfidate. A Portimao è arrivata una seconda piazza, ed un altro podio è maturato anche a Spa-Francorchamps, dove si erano visti dei netti passi in avanti vanificati dalla strategia.

La Ferrari si è presentata a Le Mans con tanta voglia di fare bene, ed Antonio Giovinazzi aveva subito fatto vedere il potenziale di questa macchina piazzando il miglior tempo nel test day della domenica precedente alla gara. La qualifica è stata un trionfo, con Fuoco in grado di battere Alessandro Pier Guidi, con la concorrenza, capitanata da Toyota e Porsche, ben lontana dalle due Rosse.

Si diceva che in gara sarebbe stata tutta un’altra storia, ma il passo delle 499P è stato invece eccezionale, anche se i giapponesi erano comunque molto vicini. Alle ore 16 di domenica è esplosa la gioia, con Giovinazzi, Pier Guidi e James Calado che sono entrati, di diritto, nella storia della Ferrari e del motorsport. Contro ogni più ottimistica previsione.

Ferrari, anche Piero non trattiene la gioia

La Ferrari ha fatto la storia, ed è anche giusto sottolineare un aspetto in favore di John Elkann, un presidente, in carica dalla fine del 2018, che spesso è stato definito assenteista per via del suo disinteresse verso il motorsport e la Scuderia modenese, cosa confermata dai pessimi risultati in F1.

Tuttavia, lui ha comunque avallato il progetto Hypercar per il ritorno a Le Mans, e di questo gli va dato atto, anche se poi il lavoro è stato svolto dal reparto Competizioni GT di Antonello Coletta e dall’AF Corse del mitico Amato Ferrari. Va sottolineato che il rampollo della famiglia Agnelli è il primo presidente dopo il Drake ad aver vinto la 24 ore di Le Mans, che il Cavallino non sbancava dal 1965, quando si impose la 250 LM con Jochen Rindt e Masten Gregory, con il NART, ovvero North American Racing Team.

Anche il figlio del Drake, ovvero Piero Ferrari, non ha trattenuto la gioia dopo il successo, intervistato da “Il Resto del Carlino“: “Sono felice come quando ero bambino, una vittoria di questo tipo mi ha ricordato ciò che provavo durante la mia infanzia. Bravissimi tutti, dal presidente John Elkann che ha accettato questa sfida ad Antonello Coletta, un uomo del Cavallino che ha spinto tutti a crederci sino alla fine“.