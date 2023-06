Agnelli, novità sull’eredità: situazione sempre più intricata, cosa sta succedendo

C’è una novità importante sulla questione Eredità della famiglia Agnelli, con Margherita che si oppone ai figli John, Lapo e Ginevra.

Non c’è pace per la famiglia Agnelli, con l’ennesimo capitolo di una sorta di saga che prosegue tra la moglie di Alain Elkann, ovvero Margherita, che è contrapposta ai suoi tre figli, ovvero John, Lapo e Ginevra. La contesa è sempre la stessa, legata all’eredità della famiglia, ed in questi giorni è arrivata un’importante novità da questo punto di vista.

Questa vera e propria battaglia legale va ormai avanti da vent’anni, e negli ultimi giorni si è tornati a discuterne, per via di un’importante decisione da parte del tribunale di Torino. Infatti, la corte ha deciso di sospendere la causa successoria avviata da Margherita Agnelli contro tre dei suoi eredi, che così guadagnano un punto a favore, ma la vicenda è tutt’altro che risolta.

Infatti, la sospensione è legata al fatto che prima si vogliono valutare quelli che saranno i riscontri di tutte le altre cause che sono attualmente in corso in Svizzera, una nella città di Ginevra ed una a Thun. Ora, la partita si sposterà proprio nella Confederazione Elvetica, dove Margherita tornerà all’attacco.

La madre del presidente della Ferrari e di Lapo e Ginevra, infatti, potrà concentrare sul paese limitrofo tutti i suoi sforzi dal punto di vista legale, dopo un risultato, quello maturato a Torino, che di certo non le avrà fatto piacere. Per chi non lo sapesse, c’è un motivo ben preciso dietro a tutto questo.

Agnelli, una battaglia legale che va avanti da tanto tempo

Come detto in precedenza, la battaglia per l’eredità in casa Agnelli non è una storia nuova, ma trae le proprie radici circa un ventennio fa. Infatti, riguarda l’eredità dell’Avvocato, ovvero di Gianni, padre di Margherita, che aveva designato John Elkann come suo erede dal punto di vista della gestione delle aziende, anche se i risultati sono stati ricchi di alti e bassi, soprattutto con la Ferrari e dal punto di vista del motorsport, ma questa è una storia che non c’entra nulla.

Oltre a Gianni, c’è anche una parte d’eredità che è legata a Marella, ovvero la moglie dell’Avvocato e madre di Margherita, nonché nonna di John, Lapo e Ginevra. La morte di quest’ultima ha creato il caos, visto che con un testamento svizzero, decise di lasciare tutto ai suoi nipoti.

Tuttavia, come detto, la contesa è nata nel 2003, quando l’Avvocato se ne andò sconvolgendo il mondo FIAT, a seguito di una lunga malattia. A quel tempo, Margherita stipulò un accordo con il quale decise di rinunciare all’eredità in cambio di 1,2 miliardi di euro, ma poi venne fuori l’esistenza di conti offshore all’estero intestati al padre, ricchezze di cui lei non seppe mai nulla.

A quel punto, è iniziata una dura battaglia per cercare di assegnare tali ricchezze, senza dimenticare i testamenti svizzeri sopracitati, di cui la figlia di Agnelli non è certa della validità. Insomma, siamo di fronte ad un vero e proprio caos, ed al giorno d’oggi, non sappiamo se e quando finirà mai.